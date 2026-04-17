Почему в Санкт-Петербурге так много проводов - вопрос, который волнует туристов: есть причины

Туристы, которые хоть раз бывали в Санкт-Петербурге, могли заметить интересную особенность этого города. Здесь очень много проводов, из-за чего иногда сложно сделать красивые фотографии достопримечательностей и неба. Жители других регионов отмечают, что такой ситуации с проводами нет в остальных городах России.
Особая проблема возникает в центре города. Оказалось, что "воздушную паутину" Северной столицы можно легко объяснить. На это нашлось несколько причин, сообщает tvspb.ru.
Сложная инфраструктура
Центр Санкт-Петербурга является исторической зоной, поэтому земельные работы, которые бы позволили проложить коммуникации, практически запрещены. Любые действия на этой территории требуют большого количества согласований.
Экономия провайдеров
Прокладывание кабелей по воздуху обходится существенно дешевле, чем под землей. Сюда можно отнести и высокую конкуренцию среди провайдеров, каждый из которых прокладывает собственные сети.
Для решения этой проблемы власти запустили проект "Чистое небо", который направлен на освобождение улиц от проводов. В 2023 году проект был заморожен, однако сейчас он вновь актуален. Но из-за исторической застройки осуществить все будет сложнее, чем в других городах.
