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Мяса не нужно: эта лапша с грибами исчезает со сковороды быстрее любых котлет

Опубликовано: 12 июня 2026 17:37
 Проверено редакцией
Мяса не нужно: эта лапша с грибами исчезает со сковороды быстрее любых котлет
Мяса не нужно: эта лапша с грибами исчезает со сковороды быстрее любых котлет
Городовой ру
Обычные шампиньоны, немного овощей и лапша превращаются в ароматное блюдо с ярким вкусом азиатской кухни. Благодаря соевому соусу, чесноку и лёгкой остринке грибы получаются настолько аппетитными,

Обычные шампиньоны, немного овощей и лапша превращаются в ароматное блюдо с ярким вкусом азиатской кухни. Благодаря соевому соусу, чесноку и лёгкой остринке грибы получаются настолько аппетитными, что про мясо даже никто не вспоминает.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Розовый баклажан".

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 250 г;
  • лапша (соба или любая другая) — 200 г;
  • репчатый лук — 130 г;
  • морковь — 130 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • зелёный лук — 50 г;
  • соевый соус — 4 ст. л.;
  • острый перец — по вкусу;
  • сухой имбирь — 0,5 ч. л.;

Приготовление

Шампиньоны нарезаю пластинками. Если грибы крупные, дополнительно разрезаю пластинки пополам. Репчатый лук нарезаю тонкими полукольцами. Морковь шинкую тонкой соломкой.

Мяса не нужно: эта лапша с грибами исчезает со сковороды быстрее любых котлет - image 1
Мяса не нужно: эта лапша с грибами исчезает со сковороды быстрее любых котлет - image 1

Зелёный лук мелко нарезаю. Острый перец измельчаю максимально мелко, предварительно удалив семена. Чеснок очищаю и оставляю для дальнейшего использования.

Лапшу отвариваю согласно инструкции на упаковке. Готовую лапшу откидываю на дуршлаг и промываю холодной водой, чтобы остановить процесс приготовления.

В глубокой сковороде разогреваю масло. На сильном огне обжариваю грибы примерно 3 минуты, постоянно помешивая. Затем добавляю лук и морковь.

Продолжаю готовить ещё около 3 минут на сильном огне. После этого добавляю острый перец, сухой имбирь и пропускаю чеснок через пресс прямо в сковороду.

Обжариваю всё вместе около минуты. Вливаю соевый соус и готовлю ещё примерно минуту, слегка уменьшив огонь.

Добавляю в сковороду отваренную лапшу. Тщательно перемешиваю и прогреваю несколько минут. В самом конце всыпаю зелёный лук и ещё раз аккуратно перемешиваю.

Примерное время приготовления: 25 минут

Личный опыт

Кроме соевого соуса, я добавляю также устричный соус — так вкус получается гораздо интереснее.

Ранее мы писали о том, как приготовить салат с солёными огурцами.

Автор:
Александр Асташкин
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