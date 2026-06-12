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Завтрак в кофейне вместо ужина и «битва» с супермаркетами: почему в ресторанах Петербурга стало меньше посетителей

Опубликовано: 12 июня 2026 15:24
 Проверено редакцией
Завтрак в кофейне вместо ужина и «битва» с супермаркетами: почему в ресторанах Петербурга стало меньше посетителей
Завтрак в кофейне вместо ужина и «битва» с супермаркетами: почему в ресторанах Петербурга стало меньше посетителей
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Люди становятся более избирательными в тратах на досуг.

Петербуржцы заметили: привычный поход в кафе по выходным стал ощутимо бить по карману. Рестораторы подтверждают — средний чек в городе подскочил на 10–18%, пишет «Ведомости Северо-Запад».

Но за красивыми цифрами выручки скрывается тревожная правда: посетителей в заведениях становится всё меньше.

Цены выше, гостей меньше

Ситуация сейчас выглядит странно. Выручка у ресторанов вроде бы растет, но это «дутые» цифры. На самом деле люди стали ходить в кафе реже.

У популярных сетей стрит-фуда и ресторанов национальной кухни количество заказов просело на 10–15%. А в некоторых местах падение трафика достигло пугающих 30%.

Почему так происходит? Всё просто: заведения вынуждены поднимать цены, чтобы просто не закрыться.

Продукты дорожают, аренда растет, а зарплаты поварам и официантам приходится поднимать из-за жуткого дефицита кадров. В итоге за всё платит гость.

Кофейни на плаву, рестораны в зоне риска

В центре Петербурга сейчас идет настоящая «пересменка». На месте закрывшихся кафе тут же открываются новые, но закрытий всё равно больше.

Например, в начале этого года на каждые 8 новых точек пришлось 15 закрытых. Лучше всего себя чувствуют кофейни. У них есть секретное оружие — завтраки и выпечка.

Люди могут отказаться от полноценного ужина с вином, но зайти за стаканом латте и свежим круассаном утром — это святой ритуал, на котором экономят в последнюю очередь.

Битва за кошелек: ресторан против супермаркета

Главный враг ресторанов сегодня — это не сосед по улице, а полка с готовой едой в ближайшем «Магните» или «Пятерочке».

  • Ритейл наступает: Сети активно развивают отделы кулинарии. Зачем платить 600 рублей за салат в кафе, если такой же можно купить за 150 в магазине?
  • Доставка: Домашние посиделки с едой из приложения всё чаще заменяют походы «в свет».

А что дальше?

Сейчас все надеются на туристический сезон и белые ночи. Туристы — это главная надежда петербургского общепита.

Однако эксперты осторожничают: люди (и приезжие, и местные) стали очень избирательными. Теперь мы трижды подумаем, стоит ли новое заведение своих денег.

Итог: Рынок меняется. Слабые и слишком дорогие проекты будут закрываться. Выживут те, кто сможет предложить либо уникальную атмосферу, либо честную еду по адекватной цене.

Похоже, эпоха «просто зайти перекусить» в ресторане постепенно сменяется культурой осознанного выбора.

Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге найти аренду однушки дешевле 30 тысяч.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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