Когда лучше посещать Турцию - все зависит от целей: полезный гайд для путешественников из России
Когда лучше посещать Турцию - все зависит от целей: полезный гайд для путешественников из России

Опубликовано: 26 апреля 2026 09:39
 Проверено редакцией
Названы удачные периоды для посещения Турции

Когда заходит речь об отдыхе, то на ум сразу приходит Турция. Это направление продолжает сохранять большую популярность среди российских туристов из-за качества обслуживания, приемлемых цен, достаточного количества достопримечательностей и развлечений.

Турция омывается сразу несколькими морями - Черным, Эгейским, Средиземным и Мраморным. Из-за этого погода на территории страны может существенно отличаться. Перед отдыхом важно понять, в какое время необходимо посещать те или иные локации. Портал "ПСЖР" рассказал об этом подробнее.

Цель - пляжный отдых

В конце весны и в начале лета смело отдавайте предпочтение отдыху на Средиземном море. В эти месяцы здесь держится комфортная температура воздуха, нет жары, при этом вода не является холодной.

Какие города посетить: Анталья, Сиде, Белек, Аланья.

Июль и август считаются очень жаркими месяцами, поэтому в указанное время лучше всего отдыхать на эгейском побережье. Там нет такой жары, высокая температура воздуха переносится проще.

Какие города посетить: Мармарис, Даламан, Бодрум, Фетхие.

Цель - экскурсии и прогулки по городу

Если вы хотите посетить Стамбул или Измир, то выбирайте вторую половину весны или осень. В это время наблюдается комфортная температура воздуха, людей на улицах становится намного меньше, чем летом. Многие отельеры, экскурсоводы существенно снижают цены для привлечения туристов.

Цель - катание на лыжах

"В Турции можно не только загорать и купаться, но и кататься на лыжах. На части турецких курортов (гора Паландокен, «Эрджиес», «Саклыкент») сезон стартует уже в декабре, а самый комфортный период — февраль и март", - сообщает источник.

Полина Аксенова
