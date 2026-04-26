Четырехдневная рабочая неделя: жителям Петербурга назвали, сколько выходных в мае

Как отдыхаем на майские

Жителей Санкт-Петербурга, как и других россиян, работающих по графику 5/2, ждет четырехдневная рабочая неделя. Связано это с тем, что на рабочий день, пятницу, выпадает государственный праздник - Праздник весны и труда. Соответственно, выходными днями на следующей неделе будут 1, 2 и 3 мая. Рабочими - 27-30 апреля.

Что касается выходных на День Победы, то в честь него у россиян снова будут трехдневные каникулы. Сам праздник выпадает на субботу, поэтому переносится на следующий рабочий день — понедельник, 11 мая. Таким образом выходными будут 9-11 мая. Пятница, 8 мая, предпраздничный рабочий день. По ТК в этот день рабочее время сокращается на 1 час.

Можно ли работать в праздники

Как предписывает Трудовой кодекс, привлекать коллектив к работе в праздники можно лишь с письменного согласия самих сотрудников, если это нужно для непрерывной работы организации, а самим работникам полагается оплата по двойному тарифу или компенсация в виде предоставления выходного в другой день.

Сколько всего выходных и рабочих дней в мае

По производственному календарю в мае 19 рабочих дней и 12 выходных (включая праздничные).

Работники, которые хотят отдохнуть подольше, могут взять минимум дней в счет отпуска и получить полноценный отдых. Тот, кто возьмет отпуск с 4 по 8 мая, получит 11 дней отдыха подряд.

