Освященный «Капонир»: морская столица готовит скоростной сюрприз туристам

Опубликовано: 9 апреля 2026 15:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
«Капонир» пригласит первых пассажиров на борт во время навигации в 2026 году.

В Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду новый экскурсионный катамаран «Капонир» проекта «Сомерс».

Церемония прошла торжественно: священник отца Николай из храма святого князя Александра Невского в Усть-Ижоре освятил судно по давней традиции русских кораблестроителей и передал капитану икону благоверного князя, сообщает "КП-Петербург".

Детали строительства

Компания заказала десять таких катамаранов. Генеральный директор Юрий Набатов подчеркнул, что спуск четвертого судна — это не просто событие, а ключевой этап обновления флота.

Это завершает первую серию катамаранов, на базе которой разрабатывают новые скоростные и экскурсионные модели для Петербурга.

Запуск и оснащение

«Капонир» примет первых пассажиров в навигацию 2026 года после достройки, испытаний и получения документов. Гости смогут любоваться видами акватории фортов Кронштадта.

Салон оформлен в светлых тонах с удобными стульями, столами, мультимедийными экранами и кондиционерами; вместимость — до 147 пассажиров и 3 члена экипажа.

Автор:
Юлия Аликова
Город
