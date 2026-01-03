Городовой / Город / Не всем и не всегда: петербургский специалист объяснил, когда заморозка яйцеклеток оправдана
Не всем и не всегда: петербургский специалист объяснил, когда заморозка яйцеклеток оправдана

Опубликовано: 3 января 2026 19:59
 Проверено редакцией
Не всем и не всегда: петербургский специалист объяснил, когда заморозка яйцеклеток оправдана
Городовой ру

Неонатолог Минздрава Дмитрий Иванов считает, что заморозка яйцеклеток не требуется здоровым женщинам без медицинских показаний.

В Санкт-Петербурге обсуждают вопрос замораживания яйцеклеток у женщин. По словам ректора педиатрического медицинского университета города, который также занимает должность главного неонатолога Министерства здравоохранения страны, эта процедура становится действительно необходимой лишь при наличии заболеваний, способных отрицательно сказаться на возможностях зачатия, в частности при онкологических диагнозах.

Он отметил, что если женщина здорова и в её жизни не возникает серьёзных болезней, заниматься криоконсервацией яйцеклеток не требуется. Об этом Дмитрий Иванов сообщил в беседе с журналистами. Он подчеркнул: «Если у женщины нет заболеваний, особенно раковых, проводить замораживание яйцеклеток не нужно».

Эксперт также коснулся вопроса детей, появившихся благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения. По его словам, малыши, рождённые с помощью современных репродуктивных технологий, ничем не отличаются от детей, зачатых естественным путем. Единственное различие, отражённое в статистике, заключается в том, что иногда вес новорождённых после ЭКО может быть немного ниже обычного.

Автор:
Юлия Аликова
Город
