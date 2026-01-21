SEOHOWTO Conference: для специалистов, ищущих конкретные кейсы в SEO

Рынок SEO-мероприятий давно страдает от переизбытка теоретиков, обещающих “нереальный прирост трафика”. 7 февраля 2026 года в Москве пройдёт событие, позиционирующее себя как полная противоположность этому тренду — SEOHOWTO Conference.

Организатор, Дмитрий Шахов, один из ветеранов рунета с опытом продвижения с 2005 года, создал площадку для тех, кто “устал от теории и ищет конкретные рабочие решения”.

Только практика, никакой воды: фокус на прикладном опыте

SEOHOWTO Conference ориентирована строго на практиков — специалистов, которые “каждый день работают с проектами руками”. Концепция мероприятия исключает общеизвестные тренды.

Вместо этого участники получат “чёткие кейсы, которые можно использовать в работе уже завтра”. Программа построена так, чтобы минимизировать “воду” и максимизировать пользу.

Каждый доклад — это готовый инструмент для повышения эффективности и, как следствие, доходности SEO-проектов.

Отличительная особенность конференции — наличие “Воркшопов с закрытыми материалами”. Информация, полученная на этих сессиях, не попадёт в открытый доступ, что делает участие эксклюзивным.

Кроме того, мероприятие предоставляет ценную возможность для нетворкинга с теми, кто глубоко разбирается в SEO и смежных дисциплинах.

Организатор с проверенным багажом

Личность организатора придает конференции особый вес. Дмитрий Шахов — не просто теоретик; его агентство обеспечило поисковый трафик более чем тысяче проектов разного масштаба и уровня конкуренции по всему СНГ.

Его опыт включает создание SEO-сервисов и образовательных проектов. С 2013 года он обучил более двух с половиной тысяч специалистов.

Человек с таким бэкграундом, по мнению организаторов, точно знает, какие вопросы волнуют SEO-специалистов и какие решения работают на практике.

Программа: от паразитизма до AI-аналитики

Программа конференции построена на принципе максимум практики, минимум теории. Каждый доклад и воркшоп даст готовые решения для увеличения эффективности, автоматизации процессов и роста доходности SEO-проектов.

Доклады от ведущих экспертов:

Михаил Шакин — легенда российского SEO с 2006 года, автор трёх книг по продвижению и курса SEO Шаолинь (награждён премией Baltic Digital Days как лучшее обучение в отрасли). Разберёт эффективные методы паразитического SEO с примерами внедрения на реальных проектах.

Дмитрий Шахов — организатор конференции, основатель Baltic Digital Days. Покажет, где искать точки роста старых сайтов, если кажется, что всё уже оптимизировано. Практические решения для 90% SEO-специалистов, работающих с клиентскими проектами.

Дмитрий Иванов — «отец» прогнозной аналитики в SEO, обладатель премий BDD 2018-2019, преподаватель СПбГУ, автор книги «Продвижение интернет-магазинов и порталов». Расскажет, как при помощи AI и автоматизации убрать 70-90% рутины без потери качества.

Артём Высоков — поделится пошаговой схемой создания PBN-сетей под ключ для безопасного линкбилдинга.

Иван Юрин — научит улучшать поведенческие факторы «белыми» методами и противостоять чужой накрутке.

Ирина Клюжева — представит стратегии адаптации под динамические места в поиске Яндекса.

Павел Никулин — расскажет, как бустить результаты, объединяя AEO, GEO и классическое SEO.

Дмитрий Борисов — евангелист PromoPult, покажет, как при помощи AI оценивать эффективность семантики.

Практические воркшопы:

Дмитрий Канавин — воркшоп по созданию структуры сайта: как делать быстро и правильно.

Илья Ростокин — воркшоп по аудитам: как делать ради пользы, а не ради отчёта.

Александр Борминцев — ex. Head of SEO крупнейшего финансового агрегатора Сравни.ру, в SEO с 2006 года. Воркшоп по стратегии и юнит-экономике в SEO.

Николай Коноплянников — воркшоп по автоматизации процессов.

Роман Ковалёв — мастер-класс по GEO (генеративная оптимизация для AI-поисковиков).

Денис Нарижный — воркшоп по разработке ссылочной стратегии.

Панельная дискуссия станет площадкой для жарких дебатов и ответов на самые острые вопросы отрасли.

Для кого это событие — и для кого нет

SEOHOWTO Conference чётко сегментирует свою аудиторию. Конференция подойдёт тем, кто “работает с SEO-проектами руками” — занимается анализом, подбором семантики и разработкой контент-стратегий.

Она предназначена для специалистов, которые “готовы инвестировать день для получения конкретных идей для работы”.

Подчёркивается, что это не мероприятие для новичков, ищущих “базовые знания”. Это площадка для профессионалов, желающих “повысить свой уровень”.

Организационный фокус

Мероприятие пройдёт 7 февраля 2026 года в Москве, в бизнес-пространстве Edge Селигерская.

Каждый элемент программы, от докладов до панельной дискуссии, продуман с целью предоставить участникам “конкретные результаты и практические инструменты”.

Конференция обещает стать тем редким шансом, когда можно получить концентрированный опыт от тех практиков, которые редко выступают публично, но готовы поделиться своими наработками.

Это однодневное событие позиционируется как то, что может разделить карьеру на “до” и “после” для любого, кто серьёзно занимается продвижением сайтов.