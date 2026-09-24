Дмитрий Борисов

Театральная площадь: кулисы и интриги – истории великих сцен (Мариинский, консерватория) и их закулисья в прошлом и настоящем

В самом сердце Петербурга, на площади, где возвышаются храмы искусств — оперы, балета и музыки, за их парадными фасадами всегда кипела жизнь, полная страстей, тяжелого труда и невидимых зрителю интриг.