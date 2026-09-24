Дмитрий Борисов

На несколько дней город на Неве превратился в главную культурную площадку планеты.
Ключевую роль в создании «Бандитского Петербурга»сыграл режиссер Владимир Бортко, но в продолжении телесериала приняли участие и другие режиссеры.
Первым значимым шагом стало возвращение в январе на студию Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга.
Конференция, где «вода» запрещена, а практика диктует правила.
Как хитрая кладка башен Копорской крепости обманывала врагов?
Как Корсини создал шедевр для Шереметевых.
Этот день — своеобразный калейдоскоп культурных, научных и политических вех.
Будущее уже наступило: искусственный интеллект и цифровые двойники изменили маркетинг.
Модерн, наука и семейное мастерство встретились в одном доме.
С течением времени русские цари проявляли милосердие и сами страдали от этого.
В самом сердце Петербурга, на площади, где возвышаются храмы искусств — оперы, балета и музыки, за их парадными фасадами всегда кипела жизнь, полная страстей, тяжелого труда и невидимых зрителю интриг.
Петр Великий планировал, что Васильевский остров станет сердцем города.
Путеводитель по книгам, которые стоит прочитать каждому жителю и гостю Северной столицы.
Звезды «Бандитского Петербурга» считают, что криминальные 90-е уже не так актуальны, чтобы вновь снимать про них сагу.
Жители города могли наблюдать за двумя главными кинозвездами нового поколения.
Новый раздел ПЗЗ открывает широкие возможности для развития курортной зоны, все зависит от фантазии властей.
Экспозиция откроется 26 апреля в Большом зале филармонии и представит посетителям уникальные артефакты, многие из которых будут выставляться впервые.
Посетители смогут «прикоснуться» к культурной истории города.
Писателей многое связывало с городом на Неве.
Уникальный шанс поработать на одной прощадке с первым российским актером, номинированным на «Оскар».