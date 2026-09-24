Дмитрий Борисов

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Музыка Шостаковича, тайны «Манежа» и гости из города-побратима: что происходит на Культурном форуме в Петербурге Музыка Шостаковича, тайны «Манежа» и гости из города-побратима: что происходит на Культурном форуме в Петербурге
На несколько дней город на Неве превратился в главную культурную площадку планеты.
24 сен 2026 11:54
Новости Петербурга
Театральная площадь: кулисы и интриги – истории великих сцен (Мариинский, консерватория) и их закулисья в прошлом и настоящем Театральная площадь: кулисы и интриги – истории великих сцен (Мариинский, консерватория) и их закулисья в прошлом и настоящем
В самом сердце Петербурга, на площади, где возвышаются храмы искусств — оперы, балета и музыки, за их парадными фасадами всегда кипела жизнь, полная страстей, тяжелого труда и невидимых зрителю интриг.
13 июл 2025 15:44
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Музейная сенсация: в Петербурге впервые покажут сохраненные со времен блокады артефакты филармонии Музейная сенсация: в Петербурге впервые покажут сохраненные со времен блокады артефакты филармонии
Экспозиция откроется 26 апреля в Большом зале филармонии и представит посетителям уникальные артефакты, многие из которых будут выставляться впервые.
28 фев 2025 14:01
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