Дмитрий Борисов

Комик не сдержал гнева от поступка ведущего.
Шоумену приготовили сюрприз.
Яркая карьера и тяжелая судьба.
В январе 2023 года актеру исполнится 63 года.
Есть слишком много претензий.
За десять лет на экране в сериал попало множество российских артистов.
Некоторые знаменитости, считают, что заслужили большего.
Шоу снова включили в сетку вещания.
Российско-украинские переговоры начались в Гомельской области Белоруссии, недалеко от украинской границы. Сторонам предстоит найти мирное решение вооруженного конфликта. Подробности встречи сообщают белорусские СМИ.
Британский премьер Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, несмотря на свой контакт с заболевшей коронавирусом главой МИД Лиз Трасс. Об этом сообщает РИА Новости.
Победитель вокального телепроекта отказался от участия в популярном ток-шоу
Анастасия Волочкова обвинила аудиторию в безразличии к ее персоне
Ведущий программы «Пусть говорят» окрестил возлюбленного балерины «без пяти минут мужем»
Слова некогда живого супруга заставили вдову серьезно задуматься
В своем обращении к родным покойного он назвал журналиста настоящим профессионалом
Новость о смерти востребованного журналиста сильно подкосила общественность
В Смольном принято решение об одновременной разработке обновленных правил землепользования (ПЗЗ) и Генплана Санкт-Петербурга.
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов назвал одной из важнейших задач нового созыва ЗакСа создание условий работы для инвесторов. Ее решение будет зависеть от того, сохранит парламент негласный статус «конторы, обслуживающей интересы застройщиков», или нет.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о просьбе украинского президента Владимира Зеленского к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, касающейся осужденных в России украинцев. Зеленский попросил его обсудить вопрос освобождения военнопленных с российским президентом Владимиром Путиным. Детали беседы передает РИА Новости.
Вице-премьер Юрий Борисов передал соболезнования родным и коллегам членов экипажа самолета Ил-112В – сегодня, 17 августа, он разбился в ходе тренировочного полета в Подмосковье. Случившееся Борисов назвал большой потерей «для всех». Об этом пишет «РБК» со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-премьера.