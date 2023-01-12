Все новости / Дмитрий Борисов

Дмитрий Борисов

Политика
Стартовали переговоры делегаций России и Украины
Российско-украинские переговоры начались в Гомельской области Белоруссии, недалеко от украинской границы. Сторонам предстоит найти мирное решение вооруженного конфликта. Подробности встречи сообщают белорусские СМИ.
28 фев 2022 15:21
Политика
Премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев
Британский премьер Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, несмотря на свой контакт с заболевшей коронавирусом главой МИД Лиз Трасс. Об этом сообщает РИА Новости.  
01 фев 2022 18:51
Общество
Милонов рассказал об обслуживании ЗакСом Петербурга интересов застройщиков
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов назвал одной из важнейших задач нового созыва ЗакСа создание условий работы для инвесторов. Ее решение будет зависеть от того, сохранит парламент негласный статус «конторы, обслуживающей интересы застройщиков», или нет.
08 окт 2021 14:36
Политика
Глава МИД Кулеба: Зеленский попросил Эрдогана «замолвить слово» перед Путиным
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о просьбе украинского президента Владимира Зеленского к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, касающейся осужденных в России украинцев. Зеленский попросил его обсудить вопрос освобождения военнопленных с российским президентом Владимиром Путиным. Детали беседы передает РИА Новости.
30 сен 2021 20:11
Происшествия
Борисов выразил соболезнования близким погибших членов экипажа Ил-112В
Вице-премьер Юрий Борисов передал соболезнования родным и коллегам членов экипажа самолета Ил-112В – сегодня, 17 августа, он разбился в ходе тренировочного полета в Подмосковье. Случившееся Борисов назвал большой потерей «для всех». Об этом пишет «РБК» со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-премьера.
17 авг 2021 19:57
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