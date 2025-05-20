Ремейк «Бандитского Петербурга»: возможно ли возвращение сериала на экраны

Звезды «Бандитского Петербурга» считают, что криминальные 90-е уже не так актуальны, чтобы вновь снимать про них сагу.

В начале 2000 режиссеры принялись снимать картины про сложные 90-е. В то время на телеэкраны вышел сериал «Бандитский Петербург», который стал настоящим хитом и запомнился многим зрителям, как одна из самых ярких криминальных драм того времени. Новость о том, что в скором времени появится ремейк саги, взорвала сеть. Неужели мы вновь увидим на экранах тех же героев?

Началось все с того, что журналистка Сусанна Альперина рассказала, что телеканал РЕН ТВ приобрел права на экранизацию книг Андрея Константинова — автора оригинального цикла, по мотивам которого и создавался сериал. Однако сам канал пока не опроверг и не подтвердил информацию.

Культовый сериал

«Бандитский Петербург» выходил с 2000 по 2007 год и включал 10 сезонов. Это была криминальная сага, основанная на реальных событиях 90-х годов в Петербурге, когда в городе активно действовали преступные группировки. Сериал выделялся напряженным сюжетом и яркими персонажами, которых сыграли такие актеры, как Лев Борисов, Александр Домогаров, Дмитрий Певцов и другие.

Что думают звезды сериала

Народный артист России Дмитрий Певцов, который является депутатом Госдумы, считает, что тема 90-х уже устарела, и сегодня ситуация в стране и правоохранительной системе сильно изменилась, пишет Газета.ру. По его мнению, снимать ремейк в современных реалиях не стоит.

Режиссер оригинального сериала Владимир Бортко пока не в курсе планов по ремейку и не комментирует эту тему. А в пользователи сети активно делятся своими мнениями.

«Я считаю, что Бортко сделал штучный товар. Не он один конечно, но он режиссер первых частей. Все продолжения, снятые другими режиссерами — так себе кино. После Бортко создатели даже Антибиотика умудрились сделать посмешищем. Поэтому пытаться сделать что-то новое на заданную тему точно не стоит, тема себя изжила. И это хорошо заметно в последних частях сериала», — прокомментировали новости в сети.

Так что, возможно, Дмитрий Певцов прав: сегодня нужно снимать фильмы, отражающие современную реальность, а не то что давно кануло в лету.