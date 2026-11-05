Не сорт перца, а мечта дачника: стенки толстые и мясистые, с куста по 2 ведра крупных плодов

Свежий перчик с собственного огорода в салатах и закрутках на зиму – мечта любого дачника.

Однако эта культура достаточно привередлива. Важно не только обеспечить правильный уход, но и выбрать подходящий сорт. Это позволит собрать максимально большой и качественный урожай.

Рассада и высадка

Агроном Ксения Давыдова рассказала специально для читателей «Городового» о правилах посадки. Высеивать семена на рассаду нужно уже в первой половине марта. Во второй половине мая рассаду нужно пересаживать в теплицу.

По словам агронома, куст вырастает мощным и раскидистым. Его высота – 60-70 см. Несмотря на обилие листьев, пасынковать растение не нужно. А вот подкормить перегноем – святое дело. Обеспечьте полив, достаточно двух раз в неделю.

Особенности сорта

Сорт среднеспелый: от всходов до плодоношения проходит около 120 дней. Плоды кубовидные, глянцевые, слегка ребристые, весом до 200 г, со стенками внушительной толщины. В технической спелости они зеленые, в биологической — красные. Держат форму, хорошо хранятся, ароматны и сладковаты на вкус. Годятся для салатов, фаршировки, лечо и маринования, подходят для заморозки.