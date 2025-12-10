Запретное наследие: эта ограда в Петербурге дороже золота и хранит тайны царей

Санкт-Петербург, город, где история оживает в каждом камне, хранит множество архитектурных жемчужин. Одной из них, несомненно, является Шереметевский дворец, более известный как Фонтанный дом.

Это не просто здание, а целый ансамбль, чья история простирается от эпохи барокко до наших дней, а его роскошная ограда — настоящее произведение искусства, повествующее о временах и судьбах.

Дар Петра I и родовое гнездо Шереметевых

История дворца начинается с щедрого дара императора Петра I одному из его верных сподвижников — Борису Шереметеву. Отличившись в Северной войне и Полтавской битве, он был удостоен графского титула.

Однако именно его сын, Петр Борисович Шереметев, стал главным героем в истории создания дворца. В отличие от отца, посвятившего себя военной и политической службе, Петр Борисович был человеком искусства, страстным коллекционером и поклонником крепостного театра.

Будучи одним из богатейших людей Российской империи, он заказал строительство дворца, который должен был раскинуться на обширном участке, подаренном императором, от набережной Фонтанки до Литейного проспекта.

Ограда Корсини: шедевр барокко на набережной Фонтанки

Ключевым элементом, отделяющим величественное здание от реки, стала роскошная ограда. Ее торжественное открытие состоялось 16 мая 1838 года.

Созданная по проекту академика Императорской Академии художеств Иеронима Доминиковича Корсини, эта ограда стала одним из лучших образцов архитектуры барокко в Петербурге.

Корсини, бывший домашним архитектором Дмитрия Николаевича Шереметева на протяжении двадцати лет, блестяще справился с первым же заказом для графа.

“Ажурная вязь решеток и ворот дворца и сегодня поражает своей красотой”, — отмечают ценители искусства.

Эта работа, выполненная с исключительным мастерством, ставит ограду Шереметевского дворца в один ряд с лучшими образцами петербургского зодчества.

Массивные ворота венчает великолепный позолоченный фамильный герб Шереметевых, окруженный двумя львами.

“В их лапах можно увидеть скипетр и державу, а в пастях — оливковую и лавровую ветви”, — детали, символизирующие власть, мир и славу.

Европейские корни и петербургская оригинальность

По преданию, многие элементы ограды были изготовлены в Европе и привезены в Санкт-Петербург целиком. Это не умаляет оригинальности работы Корсини.

“Многие отмечали, что ее пышные узоры по стилистике схожи с работами Растрелли, но это не лишает их оригинальности”, — подчеркивается в искусствоведческих источниках.

Ограда идеально вписалась в дворцовый ансамбль, став его неотъемлемой частью.

От дворца к музею: новая жизнь Фонтанного дома

После революции судьба дворца изменилась. В Фонтанном доме открыли Музей дворянского быта, что позволило сохранить его богатую коллекцию художественных ценностей.

Однако вскоре эти сокровища были распределены по другим музеям. Само же здание занял Институт Арктики и Антарктики, а в его флигелях появились коммунальные квартиры.

Одной из самых известных жительниц стала великая русская поэтесса Анна Ахматова. Она переехала во Фонтанный дом в 1918 году, а затем вернулась сюда в 1924 году.

Почти 30 лет своей жизни Ахматова провела в этих стенах, здесь рождались ее стихи.

С 1989 года в здании располагается Музей Анны Ахматовой, а с 1990 года — Петербургский Музей музыки, что позволяет сохранить многогранную историю этого уникального места, от былой роскоши Шереметевых до наследия великой поэзии.