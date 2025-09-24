Тайны особняка Кайгородова: орнитологические хроники и семейные споры вокруг шедевра ар-нуво

Профессор Земледельческого института Дмитрий Кайгородов с 1879 года жил в Лесном участке, где вел свои орнитологические наблюдения.
В 1903 году он купил участок у Серебряного пруда и поручил строительство особняка своим близким: проект разработал брат Иван, фасады спланировал зять Пётр Маресев, подрядчика посоветовал брат Нестор, а интерьеры оформил сын Анатолий, ученик Архипа Куинджи.
Архитектура
Особняк был выполнен в стиле модерн, что вызвало споры даже внутри семьи: Иван Кайгородов считал ар-нуво слишком "молодым". Однако заказчик настоял именно на этом решении.
Фасад дома украшают плавные линии оконных арок и дверей, резная деревянная веранда второго этажа и фриз с лилиями. В саду, разбитом вокруг дома, подчёркивалась гармония архитектуры и природы.
После революции
В 1917 году особняк национализировали. Но благодаря охранной грамоте, подписанной наркомом просвещения Анатолием Луначарским, Кайгородовы остались пожизненными арендаторами дома.
После смерти профессора вдова смогла денационализировать особняк, но в 1929 году семье пришлось его продать. Вскоре здание было передано Центральному научно-исследовательскому институту лесного хозяйства.
Современность
В 1999–2000 годах дом был отреставрирован под руководством архитектора В. Н. Питанина. Искусствовед Борис Кириков отмечал, что реконструкция "практически не изменила оригинального облика".
Сегодня особняк занимает Департамент лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу.