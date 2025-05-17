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Борисов, Янковский и северные дороги: что за фильм о реальных петербуржцах снимали на Исаакиевской площади

17 мая 2025 13:01
Юра Борисов и Иван Янковский
Борисов, Янковский и северные дороги: что за фильм о реальных петербуржцах снимали на Исаакиевской площади
Кадр из фильма «Битва моторов» (2026)

Жители города могли наблюдать за двумя главными кинозвездами нового поколения.

На Исаакиевской площади вновь раздался рев мотора — правда, не современного, а начала XX века. Еще в феврале центр Петербурга превратился в съёмочную площадку исторического фильма «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским в главных ролях.

Ради ключевого эпизода картины на участке от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской даже перекрывали движение. По сюжету картины, в начале 1910-х годов журналист и гонщик Андрей Нагель (его играет Янковский) и штурман Дмитрий Бондарев (Борисов) участвуют в престижном международном ралли до Монте-Карло.

Они стартуют на собственноручно собранной машине — «Руссо-Балте», гордости российской промышленности того времени. Именно эта сцена — старт в гонке — снималась у Исаакия.

Интересно, что фильм вдохновлён реальными событиями: в 1911 году экипаж Андрея Нагеля действительно отправился в Монте-Карло на «Руссо-Балте», чтобы доказать конкурентоспособность отечественного автомобиля.

По условиям гонки каждая команда должна была стартовать из города, где был собран их автомобиль. Петербуржцы прошли самый длинный маршрут и получили за это специальный приз. Правда, в реальной жизни напарником Нагеля был не конструктор Бондарев, а его одноклассник Вадим Михайлов.

Съёмки ленты продолжаются не только в центре города. Некоторые сцены, «по сценарию» происходящие в Баварии, будут сняты в Петергофе на фоне старинных дворцовых конюшен архитектора Бенуа.

Кстати, «Битва моторов» — не единственный проект, ради которого в феврале частично перекроют улицы Петербурга. В городе также идут съёмки фильмов о блокадном Ленинграде: «Ангелы Ладоги» — о подвиге юных буеристов, и «Красавица» — о зоологах, спасавших обитателей ленинградского зоопарка в суровые годы войны.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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