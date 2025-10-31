Когда реклама становится шоу, а AI — вашим личным маркетологом: NRF’9 обещает сломать шаблоны

Будущее уже наступило: искусственный интеллект и цифровые двойники изменили маркетинг.

11 ноября 2025 года Москва станет эпицентром одного из самых ожидаемых событий года — Недели рекламы (NRF’9).

Организаторы обещают, что этот форум станет самым ярким за всю историю, представив уникальный формат открытия, призванный перевернуть представления о проведении бизнес-мероприятий.

Шоу, стратегия и переломный момент индустрии

«Супер НРФ» полностью оправдывает свое амбициозное название. Обновленная программа строится на идее эксклюзивного дня, который станет не просто площадкой для стратегических дискуссий, но и зрелищным шоу, демонстрирующим будущее индустрии.

Фокус будет сделан на лидерстве, передовых технологиях и неиссякаемом креативе.

Девять ведущих компаний — ГПМ Реклама, Национальная Медиа Группа, СберСеллер, RWB Media, РБК, СберМаркетинг, Group4Media, Т2 и Яндекс Плюс AdTech — вместе с приглашенными звездами представят свои видения актуальных рыночных возможностей.

Битва титанов: контент против рекламы

В современном мире фильмы, сериалы и развлекательные шоу предлагают брендам беспрецедентные возможности для продвижения — от тонкого продакт-плейсмента до масштабных спонсорских интеграций.

Однако путь к сердцам аудитории нередко лежит через компромиссы: создатели контента стремятся сохранить естественность и доверие, в то время как рекламодатели ориентированы на максимальную эффективность и безопасность сообщений.

Центральным событием станет панельная дискуссия Национальной Медиа Группы «Контент-король. Творцы VS Рекламодатели», представленная в формате напряженного боксерского поединка.

Модератор Светлана Баланова, генеральный директор Национальной Медиа Группы, будет дирижировать жаркой дискуссией с участием таких экспертов, как сценаристы Вячеслав Дусмухаметов и Андрей Золотарев, продюсер Дмитрий Табарчук, директор по маркетингу Т2 Егор Бормусов, медиадиректор Т-банк Михаил Горбунцов и главный управляющий директор NMi Group Андрей Егоров.

Новые горизонты креатива и царствование искусственного интеллекта

Компания Т2 представит завораживающий театрализованный перформанс «Т2: от рекламного шума к гармонии», созданный в коллаборации с Мастерской Брусникина.

Этот проект призван продемонстрировать, как сочетание креативности и передовых технологий открывает новые пути для эффективной бизнес-коммуникации. На сцене выступит Антон Мерзляков, директор по монетизации больших данных и AdTech Т2.

Рекламный рынок стоит на пороге новой эры, ознаменованной взрывным ростом искусственного интеллекта.

Выступление «AI & Маркетинг. Будущее наступило» от СберМаркетинга покажет, как AI уже сегодня берет на себя рутинные задачи, освобождая специалистов для решения стратегических вопросов.

Генеральный директор СберМаркетинга Дмитрий Орченко совместно с приглашенным экспертом представит следующий эволюционный шаг — создание персональных цифровых двойников, или AI-заместителей.

Симфония данных, креатива и глобальные связи

Андрей Гевак, CEO Яндекс Плюс AdTech, на сцене НРФ продемонстрирует, как гармоничное сплетение данных, технологий и креатива превращает маркетинг в подлинное искусство, подобно сложной музыкальной композиции.

Вопросы международного сотрудничества в сфере кинопроизводства и потенциал российских брендов на мировой арене осветит Борис Ханчалян, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга».

Он представит видение развития медиаиндустрии, где контент становится мощным инструментом культурного обмена.

Будущее маркетинга в формате фильма и медиа-маркетплейсы

Компания СберСеллер представит амбициозный проект — документальный фильм «История будущего», посвященный грядущим изменениям в маркетинговой индустрии.

Наталья Дмитриева, генеральный директор СберСеллер, представит исследование, охватывающее тренды в десяти ключевых сферах жизни и показывающее, как технологии трансформируют потребительское поведение.

Управляющий директор RWB Media Борис Пешняк в интерактивной презентации «E-commerce media: как онлайн-шопинг превратился в медиа, и что будет дальше» проанализирует, как маркетплейсы из каналов продаж превращаются в полноценное медиапространство.

Он рассмотрит эту трансформацию с двух точек зрения — покупателя и бренда, формируя концепцию омни-медиа.

Четыре грани «новой роскоши» и вызовы AI

В рамках программы РБК участники окунутся в атмосферу разговорного шоу, исследуя четыре пространства «новой роскоши».

Модератор Андрей Сикорский, издатель и директор по маркетингу РБК, вместе с ведущими экспертами обсудит тренды, формирующие современную медиаиндустрию.

Речь пойдет о точечном контенте, стремлении к искренности, личному контакту и возрождении офлайн-взаимодействия как основе доверия и развития профессиональных сообществ.

2025 год стал годом стремительного развития технологий искусственного интеллекта.

AI активно интегрируется в маркетинговые процессы, однако главный вопрос остается открытым: где проходит грань между машинным разумом и человеческим творчеством?

Генеральный директор Group4Media Мария Колосова и профессор МГУ Вячеслав Дубынин в ходе паблик-тока «Грани разума: мозг и AI» обсудят трансформацию маркетинга и потенциал партнерства человека и AI.

Финальный аккорд: «Ночь пожирателей мемов» и музыкальный взрыв

Кульминацией вечера станет «Ночь пожирателей рекламы мемов» — шоу, где мир рекламы и интернет-культуры сольются воедино, представив коллекцию лучших шуток и вирусных картинок.

Завершит Неделю рекламы вечеринка «130 лет радио», организованная ГПМ Радио, с выступлениями звезд российской сцены — Димы Билана, МОТа, Zvonkiy и A’Studio.