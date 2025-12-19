Селёдка с сюрпризом: как простые салаты из советских фильмов захватили рестораны России

В одном из популярных ресторанов в Москве решили обратить внимание посетителей на пятидесятилетний юбилей фильма Эльдара Рязанова, представив новогоднее меню, вдохновлённое сюжетом его знаменитой комедии.
Посетителям предлагают обновлённые версии советских праздничных блюд, которые получили нестандартные названия, отсылающие к героям и эпизодам ленты, сообщает 78.ru.
В меню можно найти «Шубу Наденьки» по цене 690 рублей, салат оливье с говядиной в интерпретации Лукашева за те же деньги, а также оладьи с красной и щучьей икрой стоимостью 1100 рублей.
В списке блюд для Ипполита, вопреки ожиданиям, представлена не классическая заливная рыба, а индейка, приготовленная в духе французской кухни, её цена — 990 рублей.
Десертная часть меню включает меренговый рулет с характерным названием «Галя, у нас отмена» за 750 рублей, воссоздающий торт из знаменитого эпизода.
Дополнительно предложено комбо-набор «Без пяти двенадцать»: к бутерброду с икрой на бриоши прилагается бокал игристого вина, стоимость такого сета — 1600 рублей.
Кроме того, по предварительному заказу можно попробовать праздничного цыплёнка, приготовленного по фирменному рецепту шеф-повара заведения.
Таким образом, организаторы создают атмосферу праздника в духе известного советского фильма. В то же время отсутствует одно из самых узнаваемых блюд кинокартины — заливная рыба.
Этот вопрос вызвал живой отклик в социальных сетях: пользователи и подписчики тематических сообществ комментируют ситуацию фразами вроде:
— А заливную рыбу-то подают? — Неее, без гадостной заливной рыбы не идем.
