Услышали «о деньгах» — немедленно бросайте трубку: Путин дал простой и жесткий совет против мошенников

Опубликовано: 19 декабря 2025 13:34
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

Владимир Путин рекомендовал россиянам прекращать телефонный разговор, если собеседник начинает обсуждать финансовые вопросы.

В ходе ежегодного общения с гражданами президент России Владимир Путин сообщил, что благодаря усилиям государства количество случаев телефонного мошенничества за прошедший год уменьшилось на 7 процентов, а размер нанесённого ущерба снизился на треть.

Путин обратил внимание россиян на важность бдительности, подчеркнув:

«Мошенничество никуда не делось, как только с вами кто бы то ни было, каким голосом не говорил, как только начали говорить о деньгах — сразу кладите трубку»

Глава государства также настоятельно рекомендовал не обсуждать по телефону вопросы, связанные с финансами или собственностью, с незнакомыми людьми.

По его словам, такие разговоры следует сразу прекращать, независимо от того, под каким предлогом они начинаются.

Автор:
Юлия Аликова
