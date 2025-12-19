Услышали «о деньгах» — немедленно бросайте трубку: Путин дал простой и жесткий совет против мошенников

В ходе ежегодного общения с гражданами президент России Владимир Путин сообщил, что благодаря усилиям государства количество случаев телефонного мошенничества за прошедший год уменьшилось на 7 процентов, а размер нанесённого ущерба снизился на треть.

Путин обратил внимание россиян на важность бдительности, подчеркнув:

«Мошенничество никуда не делось, как только с вами кто бы то ни было, каким голосом не говорил, как только начали говорить о деньгах — сразу кладите трубку»

Глава государства также настоятельно рекомендовал не обсуждать по телефону вопросы, связанные с финансами или собственностью, с незнакомыми людьми.

По его словам, такие разговоры следует сразу прекращать, независимо от того, под каким предлогом они начинаются.

