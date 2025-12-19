Путин предложил заморозить цены на жизненно важные лекарства: что ждет пациентов и фармацевтов?

Владимир Путин в ходе «прямой линии» высказался по поводу информации о недостатке льготных медикаментов в разных областях страны.
Он подчеркнул, что отпуск таких препаратов должен происходить по фиксированной цене даже в частных аптеках.
Контроль за выполнением этого требования, по словам президента, обязаны осуществлять Министерство здравоохранения и другие надзорные структуры.
Глава государства отметил, что важно активнее развивать аптечную сеть, одним из направлений назвав развитие передвижных аптек.
Такая практика, как сообщил Путин, уже реализуется во многих регионах, и ее применение становится все более широким.
Также он напомнил, что часть необходимых лекарств можно продавать в фельдшерско-акушерских пунктах, что помогает частично решить проблему.
