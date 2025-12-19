Городовой / Город / Путин предложил заморозить цены на жизненно важные лекарства: что ждет пациентов и фармацевтов?
Путин предложил заморозить цены на жизненно важные лекарства: что ждет пациентов и фармацевтов?

Опубликовано: 19 декабря 2025 12:46
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Президент поручил профильным ведомствам осуществлять контроль за данным вопросом.

Владимир Путин в ходе «прямой линии» высказался по поводу информации о недостатке льготных медикаментов в разных областях страны.

Он подчеркнул, что отпуск таких препаратов должен происходить по фиксированной цене даже в частных аптеках.

Контроль за выполнением этого требования, по словам президента, обязаны осуществлять Министерство здравоохранения и другие надзорные структуры.

Глава государства отметил, что важно активнее развивать аптечную сеть, одним из направлений назвав развитие передвижных аптек.

Такая практика, как сообщил Путин, уже реализуется во многих регионах, и ее применение становится все более широким.

Также он напомнил, что часть необходимых лекарств можно продавать в фельдшерско-акушерских пунктах, что помогает частично решить проблему.

Юлия Аликова
