Мечты — с наценкой, премии — со скидкой: в Петербурге начальство запланировало скромнее, чем ждут сотрудники

Опубликовано: 20 декабря 2025 06:30
Около 40% жителей Санкт-Петербурга ожидают получения годовой премии.

Жители Санкт-Петербурга рассказали о своих ожиданиях относительно премий по итогам года. По результатам опроса, проведённого сервисом по подбору работы, 40% трудящихся надеются получить дополнительную выплату.

Вместе с тем число работодателей, готовых отметить своих сотрудников поощрениями, остаётся более скромным, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Среди опрошенных 33% сообщили, что их организации не практикуют годовые премии. Ещё 14% не рассчитывают на выплаты из-за сложного положения компаний, а 6% отметили другие причины, по которым не ждут бонусов.

Мужчины чаще выражают уверенность в получении премии, чем женщины. Оптимизм чаще наблюдается и среди более молодых: у людей моложе 35 лет 47% ожидают получения премии.

Среди тех, чей ежемесячный доход превышает 150 тысяч рублей, большинство – 54% – надеются на поощрение.

Планы руководства предприятий поощрять своих сотрудников за прошедший год более сдержанны. Так, только 25% работодателей рассчитывают выдать премии всему коллективу, а 16% — лишь отдельным работникам. Почти треть всех компаний, 29%, вовсе не предусматривают никаких премий.

В конце года в Петербурге также вырос спрос на специалистов в области бухгалтерии с навыками работы с цифровыми инструментами.

Юлия Аликова
