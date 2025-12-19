Путин заявил, что у приложения для переписки Max будут соперники

Владимир Путин в ходе «прямой линии» с гражданами уделил внимание обсуждению появления национального сервиса обмена сообщениями под названием Max. Он отметил, что в стране были созданы все ключевые цифровые сервисы, кроме собственного мессенджера.
Теперь Россия включилась в число трёх государств мира, сумевших полностью обеспечить свой цифровой суверенитет.
С введением Max россияне получили доступ к ряду сервисов, которые прежде оставались недоступными по причинам, связанным с обеспечением безопасности и рядом других факторов. Президент назвал запуск мессенджера обоснованным, подчеркнув:
— Поэтому точно совершенно правильный шаг, но я согласен, что конкуренция должна быть. Она будет, — сказал Путин.
Ранее сообщалось о том, что депутаты Государственной Думы поддержали изменение в федеральном законе, позволяющее подтверждать возраст с помощью приложения Max.
