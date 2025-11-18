Как Империя перекроила границы: чем запомнилось 18 ноября в истории Петербурга

От административных реформ до инженерных прорывов и научных открытий — этот день оставил неизгладимый след.

18 ноября — дата, которая в истории Санкт-Петербурга отмечена рядом ключевых событий, повлиявших на развитие империи, науки и культуры.

1775: новая административная карта империи

18 ноября 1775 года Екатерина II издала указ «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи».

Манифест, увидевший свет в тот же день, определил новое областное деление России. Империя была разделена на пятьдесят губерний, наделенных широкими полномочиями.

Губернаторы получили административные, полицейские, финансовые, судебные и даже военные функции, что значительно централизовало управление.

1842: соединяя берега Невы

18 ноября 1842 года Николай I издал указ о строительстве первого постоянного моста через Неву, который должен был связать Английскую набережную с Васильевским островом.

Проект Станислава Кербедза, впервые использовавшего арочные конструкции из чугуна, получил название Благовещенский мост.

Его строительство стало одной из трех грандиозных построек первой половины XIX века, наряду с железной дорогой и Исаакиевским собором.

В 1918 году мост был переименован в мост Лейтенанта Шмидта, в честь участника революции 1905 года.

1868: рождение Русского химического общества

18 ноября 1868 года по инициативе Дмитрия Ивановича Менделеева было основано Русское химическое общество, состоящее из химического и физического отделений.

Сподвижник Менделеева Николай Меншуткин вспоминал:

«Наше общество вступило в жизнь, когда теория химического строения и теория Бутлерова и Кекуле надолго обеспечили могучее и блестящее развитие органической химии».

1873: в честь великого мореплавателя

18 ноября 1873 года на набережной Васильевского острова (ныне набережная Лейтенанта Шмидта) был открыт памятник Ивану Федоровичу Крузенштерну, руководителю первой русской кругосветной экспедиции.

Закладка памятника, созданного скульптором И.Н. Шредером и архитектором И.А. Монигетти, состоялась в 1870 году, в день 100-летия мореплавателя.

Бронзовая фигура, отлитая в 1872 году, украшена бронзовым щитом с гербом Крузенштерна и его девизом «Spe fretus», что означает «Живущий надеждой».