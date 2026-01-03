Городовой / Город / Не по возрасту: «взрослые» болезни добрались до детских медкарт
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Аватар 3»: когда петербуржцам покажут кино про синих человечков Общество
«Не ниже +18 °C»: как петербуржцам отстаивать права, когда управляющая компания не справляется Город
Первенец 2026‑го выбрал «девятку»: первый младенец года родился в роддоме №9 Город
Терморегуляция и физиология: кому противопоказан постоянный подогрев сидений Общество
Хрущёвкам назначили омоложение: в Петербурге вступил в силу закон о реновации Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

Не по возрасту: «взрослые» болезни добрались до детских медкарт

Опубликовано: 3 января 2026 21:53
 Проверено редакцией
Не по возрасту: «взрослые» болезни добрались до детских медкарт
Не по возрасту: «взрослые» болезни добрались до детских медкарт
Городовой ру

Неонатолог сообщил о случаях хронического панкреатита у новорождённых.

В последние годы медики фиксируют у несовершеннолетних пациентов болезни, которые ранее считались характерными только для взрослых. Об этом сообщил ректор Санкт-Петербургского педиатрического медуниверситета и главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов. Он рассказал, что среди детей и подростков стали встречаться случаи серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Дмитрий Иванов подчеркнул:

«Мы видим заболевания в своей практике, которые раньше нельзя было представить в детском возрасте. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, которые тяжело заканчиваются в виде инсультов и инфарктов у подростков. Мы видим гормональные заболевания, мы видим гинекологические заболевания, мы даже стали видеть то, что раньше не видели».

Врач отметил появление новых диагнозов: хронический панкреатит теперь встречается у детей, тогда как ещё одно–два десятилетия назад такое случалось крайне редко. Наряду с этим зафиксировано увеличение числа гинекологических и эндокринных заболеваний у несовершеннолетних. Такие перемены специалист считает тревожным сигналом для системы здравоохранения.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью