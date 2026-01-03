Не по возрасту: «взрослые» болезни добрались до детских медкарт

В последние годы медики фиксируют у несовершеннолетних пациентов болезни, которые ранее считались характерными только для взрослых. Об этом сообщил ректор Санкт-Петербургского педиатрического медуниверситета и главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов. Он рассказал, что среди детей и подростков стали встречаться случаи серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Дмитрий Иванов подчеркнул:
«Мы видим заболевания в своей практике, которые раньше нельзя было представить в детском возрасте. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, которые тяжело заканчиваются в виде инсультов и инфарктов у подростков. Мы видим гормональные заболевания, мы видим гинекологические заболевания, мы даже стали видеть то, что раньше не видели».
Врач отметил появление новых диагнозов: хронический панкреатит теперь встречается у детей, тогда как ещё одно–два десятилетия назад такое случалось крайне редко. Наряду с этим зафиксировано увеличение числа гинекологических и эндокринных заболеваний у несовершеннолетних. Такие перемены специалист считает тревожным сигналом для системы здравоохранения.
