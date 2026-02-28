Когда применять янтарную кислоту, а когда – эпин: эксперт дал четкий ответ – ошибались многие

Новости по теме

Клубнике после схода снега - первым делом: Важная подкормка в марте гарантирует урожай

Перейти

Из 10500 гибридов огурцов в открытый грунт сажаю лишь 1: прет как угорелый и в засуху, и в холода – урожай собираю мешками

Перейти

По 25 клубней с куста - не предел: собираю урожай картофеля тоннами - 2 сорта-рекордсмена, дают урожай даже в "бетоне"

Перейти

Мечты об урожае рассыплются в прах: что не так с грунтом в петербургских магазинах

Перейти

Фиалки будут цвести пышно 12 месяцев в году: просто удобряйте грунт этими съедобными подкормками

Перейти