Когда применять янтарную кислоту, а когда – эпин: эксперт дал четкий ответ – ошибались многие
Когда применять янтарную кислоту, а когда – эпин: эксперт дал четкий ответ – ошибались многие

Опубликовано: 28 февраля 2026 22:01
 Проверено редакцией
В давнем споре садоводов поставлена точка 

В мире удобрений и стимуляторов может запутаться даже опытный дачник. При этом хаотичное применение подкормок не приводит ни к чему хорошему и даже может навредить. Автор Дзен-канала "С грядки к столу" (18+) все разложил по полочкам и объяснил, когда нужно применять янтарную кислоту, когда – эпин, а когда другие популярные удобрения.

Когда применять эпин

По словам эксперта, эпин представляет собой регулятор роста и снимает стресс с растений, имитируя природные гормоны. Его уместно применять в следующих случаях:

  • для замачивания семян и клубней;
  • после пересадки растений, если они испытывают стресс;
  • после возвратных заморозков или неожиданных похолоданий;
  • после атаки вредителей.

Когда лучше внести янтарную кислоту

Янтарная кислота, в свою очередь, считается настоящим энергетиком для растений. Ее применяют в следующих ситуациях:

  • когда растения выглядят вялыми;
  • когда рассаду или цветы нужно простимулировать на активный рост;
  • для лучшего налива и созревания плодов.

Когда применять ЭМ-препараты

Кроме того, эксперт разъяснил, когда есть смысл вносить ЭМ-препараты, которые представляют собой бактериальные коктейли. Они улучшают, восстанавливают и оздоравливают грунт, подавляя патогенную микрофлору. ЭМ-препараты оптимально вносить в следующих случаях:

  • при весенней подготовке грядок и теплиц;
  • для ускорения компостирования;
  • при подкормках и поливах, особенно на бедных почвах.

"Не смешивайте все подряд, используйте каждое средство только по назначению, и тогда урожай и радость от работы с огородными культурами будет только расти", – резюмировал эксперт.

Ранее мы сообщали, какой сорт томатов покорил дачников.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
