Не лишняя возня, а лучшее решение: пеларгонию размножаю не черенками, а семенами — вот почему

Опубликовано: 28 февраля 2026 21:22
 Проверено редакцией
Legion-Media
Когда высаживать семена пеларгонии 

Пеларгония, ближайшая родственница "бабушкиной" герани, снова полюбилась цветоводам. Современные сорта настолько разнообразны, что способны удивить даже искушённых: махровые соцветия, звёздчатые цветки, пестрая листва привлекают внимание. Выращивание пеларгонии из семян даёт возможность собрать уникальную коллекцию и получить растения, которые по устойчивости часто превосходят черенкованные экземпляры. Но важно не ошибиться со сроками посева, напоминает портал "Все свое".

Оптимальные сроки посева пеларгонии на рассаду

  • Для открытого грунта: февраль — первая декада марта, с обязательной досветкой. Цветение наступит в июне-июле. Высадка в грунт возможна уже в апреле-мае.
  • Для комнатного выращивания: можно сеять круглый год, но осенние и раннезимние посевы требуют мощных фитоламп, иначе рассада вырастет слабой.

Для прорастания нужна высокая температура — +24...+27C. После появления всходов её снижают до +18...+22C, иначе сеянцы вытянутся. Семена заглубляют всего на 2–5 мм, слегка присыпают грунтом и обязательно накрывают плёнкой. Всходы появляются через 5–14 дней.
Некоторые дачники отмечают, что пеларгонии, выращенные из семян, здоровее своих черенкованных "сестер".

Садовод Ирина К. поделилась своим опытом выращивания пеларгонии-ангел из семян:

«Были сомнения, нужно ли заниматься семенами, ведь черенки укореняются намного проще. Но результат порадовал — пеларгонии из семян показались в итоге крепче черенкованных. Стойко пережили перелив и пересушку».

Опыт многих дачников и цветоводов указывает: пеларгония из семян — это не сложно, если соблюдать сроки и обеспечить сеянцам свет и умеренное тепло. За труды будет и награда — крепкие, обильно цветущие кустики, которые украсят и сад, и подоконник.

Ранее Городовой рассказал, как стимулировать рост новых побегов замиокулькаса.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
