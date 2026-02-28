Вношу под корень 1 раз в 2 недели – и чахлая фиалка мнит себя королевой: выпускает "корону" из бутонов нереальной красоты

Уход за фиалками не представляет особой сложности, поскольку эти растения хорошо реагируют на различные органические удобрения. Отсутствие бутонов может свидетельствовать о дефиците определённых питательных элементов.
Эффективным средством для подкормки фиалок является настой из цитрусовых корок с добавлением сахара, считает агроном Ксения Давыдова. Для его приготовления необходимо нарезать кожуру цитрусовых (апельсинов, лимонов, мандаринов), затем высушить её в духовом шкафу.
Далее следует поместить небольшое количество высушенных корок в 1 литр воды и дать настояться в течение нескольких часов. Перед применением добавьте в полученный настой 1 столовую ложку сахара, тщательно перемешайте и приступайте к поливу.
Подкормку фиалок следует осуществлять корневым способом, избегая попадания раствора на листья, что может негативно сказаться на растении. Рекомендуется проводить такую подкормку один раз в две недели.
В течение нескольких недель после начала применения данной подкормки даже на самых молодых фиалках появятся цветы, что придаст им пышный и обильный вид.
"В период использования сахарного и цитрусового настоя рекомендуется воздержаться от применения других видов подкормок во избежание избыточного поступления питательных веществ",– говорит эксперт.
