Если гости уже на пороге – за 5 минут готовлю нежный и вкусный салат "Парижель": никакой суеты и варки

Почти каждая хозяйка знакома с ситуацией, когда нужно срочно накормить домашних или внезапно нагрянувших гостей. В таких случаях выручит рецепт салата "Парижель", которым поделилась кулинарный блогер Наталья Атаманюк. Ничего варить не придется: блюдо будет готово за считаные минуты. Получится нежным, сытным и вкусным. Идеально подойдет и на праздник, и на каждый день.
Что потребуется:
- копченая грудка или окорочок – 1 шт. или примерно 500 граммов;
- свежий огурец – 2 шт.;
- томат – 3 шт.;
- красный болгарский перец – 1 шт.;
- консервированная кукуруза – 1 банка;
- майонез – по вкусу;
- соль, перец – по вкусу;
- мелко порубленная зелень – для подачи.
Как приготовить:
В первую очередь нужно отделить куриное мясо от костей и нарезать тонкой соломкой. Томаты накрошить кубиками. Огурцы и перец нарезать тонкой соломкой. Все отправить в салатник.
Добавить консервированную кукурузу, предварительно слив с нее жидкость. Посолить, поперчить, заправить салат майонезом и украсить мелко порубленной зеленью. Подать к столу.
Полезные советы:
- Чтобы салат не давал сок, необходимо заправлять его непосредственно перед подачей.
- Вместо майонеза можно заправить салат смесью сметаны и горчицы: так блюдо получится легче.
- Для более пикантного вкуса можно добавить измельченный зубчик чеснока или чуть-чуть зернистой горчицы.
