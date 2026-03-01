Городовой / Полезное / Если гости уже на пороге – за 5 минут готовлю нежный и вкусный салат "Парижель": никакой суеты и варки
Опубликовано: 1 марта 2026 00:12
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт нежного, сытного и вкусного салата "Парижель" на скорую руку 

Почти каждая хозяйка знакома с ситуацией, когда нужно срочно накормить домашних или внезапно нагрянувших гостей. В таких случаях выручит рецепт салата "Парижель", которым поделилась кулинарный блогер Наталья Атаманюк. Ничего варить не придется: блюдо будет готово за считаные минуты. Получится нежным, сытным и вкусным. Идеально подойдет и на праздник, и на каждый день.

Что потребуется:

  • копченая грудка или окорочок – 1 шт. или примерно 500 граммов;
  • свежий огурец – 2 шт.;
  • томат – 3 шт.;
  • красный болгарский перец – 1 шт.;
  • консервированная кукуруза – 1 банка;
  • майонез – по вкусу;
  • соль, перец – по вкусу;
  • мелко порубленная зелень – для подачи.

Как приготовить:

В первую очередь нужно отделить куриное мясо от костей и нарезать тонкой соломкой. Томаты накрошить кубиками. Огурцы и перец нарезать тонкой соломкой. Все отправить в салатник.

Добавить консервированную кукурузу, предварительно слив с нее жидкость. Посолить, поперчить, заправить салат майонезом и украсить мелко порубленной зеленью. Подать к столу.

Полезные советы:

  • Чтобы салат не давал сок, необходимо заправлять его непосредственно перед подачей.
  • Вместо майонеза можно заправить салат смесью сметаны и горчицы: так блюдо получится легче.
  • Для более пикантного вкуса можно добавить измельченный зубчик чеснока или чуть-чуть зернистой горчицы.

