Поехали в Абхазию на электричке и были удивлены: Туристы из РФ раскрыли плюсы и минусы дороги

Отправляя в путешествие, хочется добраться до пункта назначения с комфортом. Но если вы запланировали отдохнуть в Абхазии, то добраться может быть непросто.

Многие выбирают поездку из России на автомобиле или перевозку при помощи междугороднего такси. И то, и другое влетает в "копеечку", к тому же приходится томиться в ожидании при проверке документов на границе.

Но есть альтернатива, о которой знают далеко не все, о ней рассказывают на портале "Турпром". Добраться до Абхазии из Сочи вы можете при помощи электрички "Диоскурия".

Безусловным плюсом будет стоимость поездки, для одного пассажира она составит всего 350 рублей за примерно 3,5 часа дороги. Приобрести билеты можно на официальном сайте РЖД. Но стоит заметить, что на популярные маршруты билеты разбирают заранее, если вы планируете ехать в горячий сезон, то покупкой билетов стоит озаботиться заранее, продавать их начинают за 45 дней до поездки.

Ещё одним плюсом можно назвать отсутствие длительного ожидания при проходе границы. Сотрудники таможни проверяют документы прямо в поезде во время остановки на границе. Но стоит заранее подготовить оригинал паспорта, чтобы контроль прошел наиболее быстро и беспроблемно. Вам даже с места вставать и отвлекаться от своих дел не придётся.

В вагонах не жарко даже летом, работают кондиционеры, у посадочных мест есть индивидуальные розетки.

Есть у такой поездки и свои минусы, но они не так существенны на фоне плюсов. Электричка - обычная "Ласточка", а не поезд комфорт- или люкс-класса, потому места для багажа в ней не так много, как хотелось бы.

Также некоторые относят к минусам отсутствие интернета в пути, но на станциях можно подключиться к местному вай-фай сигналу.

Стоит заметить, что электричек в этом направлении не так много, при поездке приходится подстраиваться под их расписание. Но можно оставить багаж на вокзале и прогуляться в ожидании по окрестностям.

Путешествие на электричке "Диоскурия" будет для вас скорее приятным, чем нет, плюсы определённо перевешивают минусы.

