3 города России, которые меняли названия 3-4 раза: когда и при каких обстоятельствах

Причины переименования были разными

В разные исторические периоды нашей страны некоторые города по несколько раз меняли свои названия. Если открыть советский атлас, то можно подумать, что попал в параллельную реальность. Иногда города переименовывали надолго, а иногда – на пару лет. О 3 из них мы расскажем в этом материале.

Вятка–Хлынов–Вятка–Киров

Датой основания города считается 1374 год, когда Вятку впервые упомянули в русских летописях в связи с походом новгородских ушкуйников – предприимчивых воинов и торговцев, осваивавших речные пути. Но, согласно некоторым данным, первые русские поселения здесь появились еще в 1181 году.

В 1457 году в городе Вятка, в устье реки Хлыновица построили кремль, получивший название Хлынов. Вскоре по названию кремля начали именовать и город, хотя название Вятка тоже употребляли.

В 1780 году Екатерина II издала указ о переименовании Хлынова в Вятку, а сам город стал центром Вятского наместничества, а позднее – губернии.

В 1934 году Вятку переименовали в Киров в память об убитом советском госдеятеле Сергее Мироновиче Кирове.

Ставрополь-на-Волге–Тольятти

В 19 веке веке Ставрополь-на-Волге был крупным торговым центром. Ставропольский хлеб тогда славился на всю Российскую империю. В 1900 году из города вывезли более миллиона пудов зерна. Кроме выпечки Ставрополь-на-Волге был известен своими лечебницами, куда съезжались люди со всех уголков страны.

Расцвет Ставрополя-на-Волге продолжался до 50-х годов прошлого столетия, пока на его месте не решили начать строительство Жигулевской ГЭС и Куйбышевского водохранилища. Тогда население города насчитывало порядка 12 000 человек. Одним днем они узнали, что им придется переехать. А чтобы вода не угрожала жизни ставропольцев, город решили сдвинуть на 10 километров на возвышенность. Дома разбирали и перевозили, все остальное, что не получилось собрать, – взрывали. На своих местах остались только санаторий и больница: они не попали в зону затопления.

В 1957 году город с 200-летней историей ушел под воду, а новый населенный пункт, построенный из фрагментов Ставрополя-на-Волге, в 1964 году получил новое имя – Тольятти, в честь итальянского политика Пальмиро Тольятти. Это был жест эпохи, подчеркивающий: мы строим индустриальную витрину страны, у нас большие планы.

Владикавказ – Орджоникидзе – Джауджикау – Орджоникидзе – Владикавказ

Владикавказ основали в 1784 году как русскую крепость на входе в Дарьяльское ущелье, вблизи осетинского селения Дзауджикау. В 1931 году город был переименован в Орджоникидзе в честь политического и военного деятеля Серго Орджоникидзе, установившего советскую власть на Северном Кавказе.

Но уже в 1944 году Иосиф Сталин решил сделать подарок осетинам, героически проявившим себя в Великой Отечественной войне, и дал городу близкое к осетинскому название – Дзауджикау.

В 1954 году, после смерти Сталина город снова стал называться Орджоникидзе, а в 1990 году ему вернули историческое название – Владикавказ. Считается, что его дал генерал-поручик Потемкин и происходит оно от сочетания "владей Кавказом".

Подписчики Дзен-канала "Путешествия с фотокамерой" тоже вспомнили, как переимновывали другие города России:

"Кузнецк–Сталинск–Новокузнецк". "Пермь–Молотов–Пермь". "Ижевск–Устинов–Ижевск". "Ставрополь–Ворошилов–Ставрополь". "Рыбинск–Щербаков–Андропов–Рыбинск".

