Древнейший город на Черном море: настоящий шедевр, напичканный достопримечательностями – как он выглядит сегодня

Не город, а настоящая археологическая сокровищница

В 1620 километрах от Москвы и в 100 километрах от Варны, на скалистом полуострове находится древнейший город на Черном море. Он был основан греками в 6 веке до нашей эры и стал важным торговым и культурным центром. В 1983 году старая часть этого города была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Конечно, речь идет о болгарском Несебре, который по праву считается археологической сокровищницей и шедевром архитектуры, сохранившимся до наших времен. Доказано, что его история исчисляется как минимум 3 тысячелетиями. Старый Несебр – это истинное чудо. Несколько столетий назад его затопило, и остался только клочок земли 850х300 метров, где сосредоточены все 40 городских храмов. "Подводный Несебр" можно хорошо видеть с катера в ясную погоду.

Главные достопримечательности Несебра

Ветряная мельница

Символом Несебра считается ветряная мельница. Она находится на перешейке, который соединяет Старый и Новый города. Мельница представляет собой потемневшую от времени деревянную постройку на каменном основании. Когда-то ее использовали для обработки зерна и помола муки, а сейчас это часть исторического наследия.

Старый город

Находится на полуострове, который соединяется с материком перешейком. Узкие мощеные улочки, старинные дома с деревянными балконами и большое количество церквей, – все это создает уникальную атмосферу древнейшего города Европы.

Здесь можно увидеть руины античных построек, крепостные стены и остатки амфитеатра.

Руины церкви Святой Софии

Построена в 5-6 веках и представляет собой большую 3-нефную базилику с притвором, внутренним двором и полуцилиндрической аспидой. В 13 веке храм разграбили венецианцы. В 19 веке церковь перестраивали, и ее облик сохранился до наших дней. Храм входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Церковь Святого Стефана

Была построена в 11 веке и славится сохранившимся настенными росписями 11-13 веков. Представляет собой 3-нефную базилику длиной 12 метров. Церковь построена из кирпичей, каменных блоков и различных архитектурных элементов вроде карнизов и капителей. В храме сохранился иконостас 16 века, резной архиерейский трон и амвон.

Западная крепостная стена

Когда-то она была частью серьезной оборонительной системы Несебра. Но после затопления города основная часть стены оказалась под водой. При этом участок в 100 метров сохранился до наших дней.

Церковь Пантократора

Была возведена в 14 веке в эпоху правления царя Ивана-Александра в лучших традициях византийской архитектуры. Фасад украшен роскошными слепыми нишами, а по всей длине расположены вогнутые арки, над которыми красуется отделка из поливных чашек, клевера и розеток.

Базилика Пресвятой Богородицы Умиление

Построена в 5 веке в эпоху правления императора Юстиниана. Позже центральную часть нефа храма разрушили.

Набережная

Идеальное место для прогулок: как у местных жителей, так и у туристов. Вечером небо озаряют огни прибрежных ресторанов и клубов, а со стороны старого города можно встречать необыкновенный алый закат.

Памятник Святому Николаю

Монумент возвышается на постаменте и выглядит как человек, стоящий на плывущей лодке. В одной руке у него крест, а в другой – голубь. Николай Чудотворец считается покровителем мореходов и путешественников, поэтому верующие молятся ему перед выходом в море.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы

Действующий храм Несебра. Был построен в 1873 году и считается центром притяжения паломников со всей Европы. В самой церкви бережно хранится икона Святой Богородицы, датированная 13 веком.

Помимо большого количество достопримечтальностей в Несебре есть песчаный пляж с теплым и чистым морем, где очень любят отдыхать путешественники. Кроме того, в городе работает аквапарк. Каждый сможет найти себе развлечение по душе.

