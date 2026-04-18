Пшеничная мука – прошлый век: вот 6 сверполезных альтернатив с клетчаткой и витаминами
Пшеничная мука – прошлый век: вот 6 сверполезных альтернатив с клетчаткой и витаминами

Опубликовано: 18 апреля 2026 23:29
 Проверено редакцией
Чем заменить пшеничную муку для вкусной и полезной выпечки

Пшеничная мука высшего сорта – полностью переработанный и вследствие этого бесполезный продукт, который к тому же отличается высокой калорийностью. К счастью, сегодня доступны и безглютеновые альтернативы: выпечка на их основе получается не только полезной, но и невероятно вкусной и ароматной – с характерными нотками кокоса, миндаля или кукурузы.

1. Кукурузная

Не самый удачный вариант для блинов, поскольку обладает рассыпчатой структурой. Однако кукурузная мука просто идеальна для кексов и запеканок. При готовке добавляйте в тесто разрыхлитель, иначе подниматься оно будет слабо.

2. Миндальная

В такой муке сохраняются все полезные вещества из миндаля. Гликемический индекс ниже, чем у пшеничной муки, в 4 раза.

Приготовьте из миндальной муки печенье, оладьи, бисквиты или запеканку. Но помните: выпечка из нее хрупкая, поэтому доставайте ее из духовки максимально аккуратно.

3. Рисовая

Рисовая мука почти ничем не отличается от пшеничной по калорийности и количеству БЖУ. Если вы соблюдаете безглютеновую диету, но менять вкусовые предпочтения не желаете, рисовая мука – идеальный вариант. В ней содержится больше магния и фосфора, в отличие от пшеничной, а ее гликемический индекс ниже.

Использовать рисовую муку хорошо для приготовления безглютеновых сырников.

Лайфхак: чтобы повысить вязкость теста и сделать выпечку нежнее, добавляйте больше яиц или бананов.

4. Овсяная

В ней много клетчатки и бета-глюкана. Использовать ее можно для приготовления блинов, маффинов, кексов и печенья. Попробуйте сделать, например, панкейки с яблоком.

Кстати, овсяную муку можно сделать и дома – добавьте овсяные хлопья в блендер и измельчите их в порошок.

5. Гречневая

Такая мука богата на белок, клетчатку, антиоксиданты и глютен. Используйте ее для приготовления кексов, пряников или для песочного теста. Не забывайте добавлять 1 ч. л. разрыхлителя без горки на 100 г сухих ингредиентов, поскольку структура у нее плотная и тяжелая.

6. Кокосовая

Отличается низким гликемическим индексом и высоким содержанием пищевых волокон, в отличие от пшеничного «собрата». Чтобы приготовить тесто из кокосовой муки, нужно будет минимум в 1,5-2 раза увеличить количество яиц и жидкости.

Кокосовая мука – отличный вариант для ароматных сырников, кексов и печенья.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как очистить магазинную курицу от антибиотиков.

Татьяна Идулбаева
