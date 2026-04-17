Как из магазинной курицы "выгнать" антибиотики и химию: 3 простых способа - мясо как домашнее

Многие хозяйки опасаются магазинной курятины, ссылаясь на наличие в ней остатков антибиотиков. Это вполне обосновано, но впадать в панику не стоит. Существуют простые и эффективные способы, которые помогут минимизировать содержание химии в курице, пишет эксперт портала "Форум Хаус".
Замачивание
Один из самых доступных методов – замачивание мяса в теплой воде. Этот простой шаг удалит часть нежелательных соединений. Чтобы усилить эффект, можно добавить в воду немного соли, пищевой соды или обычного столового уксуса (9%). Оставьте курицу в таком растворе на несколько часов и спокойно приступайте к готовке.
Яичный белок и молоко
Еще два замечательных помощника в борьбе с антибиотиками – яичный белок и молоко. Для этого просто натрите кусочки курицы взбитым яичным белком и оставьте на 20 минут. Затем добавьте в тарелку молоко, предварительно разбавленное водой, и оставьте еще на 2 часа. Эти продукты обладают прекрасными абсорбирующими свойствами.
Термическая обработка
Это самый надежный способ обезопасить себя. Чем дольше курица подвергается варке, тем меньше в ней остается антибиотиков. Важно помнить, что первый бульон после варки курицы обязательно следует слить. А при запекании в духовке расщепление вредных веществ начинается уже при температуре 140 градусов.
