Как приготовить идеальную домашнюю лапшу: 30 минут - и гора на столе, лучший рецепт

Домашняя яичная лапша - настоящее спасение для хозяйки. Она прекрасно вписывается как в наваристый суп, так и в ароматный гарнир. Приготовить изделие на деле проще простого, а результат превзойдет все ожидания, пишет автор блога "Рецепты".
Ингредиенты:
- мука – 1 стакан:
- яйцо – 1 шт.;
- молоко – 2 ст. ложки;
- соль – 1 щепотка.
Приготовление:
1. Насыпьте муку горкой на чистую рабочую поверхность или большую доску. Сделайте в центре углубление, похожее на кратер вулкана.
2. В отдельной мисочке взбейте яйцо с солью и молоком. Аккуратно влейте эту смесь в углубление в муке. Начните постепенно подгребать муку к жидкости, расширяя углубление.
3. Переложите готовое тесто в миску. Накройте его влажным горячим полотенцем так, чтобы оно не касалось самого теста. Оставьте его "отдохнуть" на 20 минут. За это время тесто станет податливым и эластичным, что облегчит дальнейшее раскатывание.
4. После "отдыха" раскатайте тесто в очень тонкий пласт. В процессе раскатывания не забывайте переворачивать его и слегка присыпать мукой, чтобы оно не прилипало. Готовый тонкий пласт нужно подсушить (30-40 минут). После этого сверните тесто в рулетик и нарежьте полосками. Лапша готова!
