Аппетитное сало на луковой шелухе - старинный деревенский рецепт: вкуснее не бывает, справится каждый

Сало – это не просто продукт, а настоящий кулинарный шедевр, который ценится за свой неповторимый вкус и универсальность. Оно прекрасно дополняет сытные первые блюда, а в качестве самостоятельной закуски способно украсить любой стол. Один из самых удивительных рецептов – приготовление сала в луковой шелухе. Этот метод позволяет добиться не только восхитительного вкуса, но и придать продукту неповторимый аромат и аппетитный оттенок, пишет портал "Повар"
Ингредиенты:
- свежее сало – 1.5 кг;
- крупная соль – 150 г;
- вода – 1.2 л;
- чеснок – 1 головка;
- Луковая шелуха – 1 горсть (чем больше, тем насыщеннее цвет и аромат);
- молотый черный перец и перец горошком – по вкусу;
- лавровый лист – несколько штук (по желанию).
Приготовление:
1. Тщательно промойте луковую шелуху под проточной водой. Выложите ее ровным слоем на дно кастрюли. Аккуратно разложите подготовленные кусочки сала поверх луковой шелухи.
2. Обильно посыпьте сало крупной солью и молотым перцем. Если используете лавровый лист, добавьте его на этом этапе. Сверху на куски выложите оставшуюся луковую шелуху, чтобы она полностью покрывала продукт.
3. Залейте содержимое кастрюли водой. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Варите на среднем огне около 20 минут. Если у вас есть мультиварка, вы можете использовать режим "Тушение" или "Варка на пару" на аналогичное время.
4. Через сутки аккуратно достаньте сало из кастрюли. Дайте ему немного обсохнуть. Затем натрите его молотым перцем и, по желанию, измельченным лавровым листом. Для придания пикантности обмажьте каждый кусочек тертым чесноком. Заверните готовое сало в пергаментную бумагу и отправьте в холодильник на ночь. Утром восхитительный деликатес будет готов к подаче. Приятного аппетита!
Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить вкуснейшую рыбную намазку на хлеб.