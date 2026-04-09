Рыбная намазка на хлеб за 3 минуты: вкусно, сытно, аппетитно - просто тает во рту

Ищете бюджетное, но при этом сытное и вкусное блюдо, которое украсит как будничный завтрак, так и праздничное застолье? Тогда этот рецепт намазки – то, что вам нужно! Он прост в исполнении и потребует минимум затрат, а результат приятно удивит, пишет блог "Полезные советы".
Ингредиенты:
- рыбные консервы (шпроты) – 1 банка;
- яйца – 2 шт.;
- морковь, отваренная до готовности – 1 крупная;
- плавленый сырок – 1 шт.;
- лук репчатый – 1 крупная головка;
- сахар – 1 ст. ложка;
- уксус (9%) – 1 ст. ложка;
- соль – ½ ч. ложки;
- майонез – 2–3 ст. ложки;
- свежий укроп – небольшой пучок.
Приготовление:
1. Аккуратно вскройте банку со шпротами, слейте масло. Рыбу разомните вилкой до состояния паштета.
2. Отварные морковь и яйца, а также плавленый сырок натрите на мелкой терке. Лук мелко нарежьте кубиками. Залейте его кипятком, добавьте соль, сахар и уксус. Оставьте мариноваться на четверть часа, затем воду слейте.
3. Смешайте в одной миске подготовленные шпроты, тертые морковь, яйца и сыр. Добавьте мелко порубленный укроп. Заправьте все майонезом и тщательно перемешайте до получения однородной массы.
Получившуюся намазку можно подавать на поджаренном хлебе или тостах – это особенно вкусно! А для праздничного случая она станет прекрасной закуской на соленых крекерах. Приятного аппетита!
