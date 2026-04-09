Городовой / Полезное / Рыбная намазка на хлеб за 3 минуты: вкусно, сытно, аппетитно - просто тает во рту
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Рыбная намазка на хлеб за 3 минуты: вкусно, сытно, аппетитно - просто тает во рту

Опубликовано: 9 апреля 2026 17:07
 Проверено редакцией
Городовой ру
Рецепт простой намазки на хлеб 

Ищете бюджетное, но при этом сытное и вкусное блюдо, которое украсит как будничный завтрак, так и праздничное застолье? Тогда этот рецепт намазки – то, что вам нужно! Он прост в исполнении и потребует минимум затрат, а результат приятно удивит, пишет блог "Полезные советы".

Ингредиенты:

  • рыбные консервы (шпроты) – 1 банка;
  • яйца – 2 шт.;
  • морковь, отваренная до готовности – 1 крупная;
  • плавленый сырок – 1 шт.;
  • лук репчатый – 1 крупная головка;
  • сахар – 1 ст. ложка;
  • уксус (9%) – 1 ст. ложка;
  • соль – ½ ч. ложки;
  • майонез – 2–3 ст. ложки;
  • свежий укроп – небольшой пучок.

Приготовление:

1. Аккуратно вскройте банку со шпротами, слейте масло. Рыбу разомните вилкой до состояния паштета.

2. Отварные морковь и яйца, а также плавленый сырок натрите на мелкой терке. Лук мелко нарежьте кубиками. Залейте его кипятком, добавьте соль, сахар и уксус. Оставьте мариноваться на четверть часа, затем воду слейте.

3. Смешайте в одной миске подготовленные шпроты, тертые морковь, яйца и сыр. Добавьте мелко порубленный укроп. Заправьте все майонезом и тщательно перемешайте до получения однородной массы.

Получившуюся намазку можно подавать на поджаренном хлебе или тостах – это особенно вкусно! А для праздничного случая она станет прекрасной закуской на соленых крекерах. Приятного аппетита!

Ранее портал "Городовой" поделился рецептом шикарной намазки из кефира.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью