Экзот, который можно вырастить на даче: необычные плоды и декоративность – соседи шеи свернут от зависти

Возможно, эта культура уже встречалась вам в торговых точках или во время зарубежных поездок, однако ее культивация на приусадебных участках встречается довольно редко. Причины тому могут быть разные: от неосведомленности до убеждения в ее излишней прихотливости. Тем не менее, если вы цените новые вкусы и готовы к экспериментам, рекомендуем вырастить ее в своем саду. Удивление со стороны соседей гарантировано, а возможно, вы обретете нового зеленого "фаворита".

Кивано

Кивано, известный также как рогатая дыня, является экзотическим представителем африканской флоры. Это травянистая лиана из семейства Тыквенные, близкий родственник огурца. Культивируется кивано ради сочных оранжевых плодов, которые пригодны для употребления как в свежем виде, так и после термической обработки.

В условиях средней полосы выращивание кивано возможно в тепличных комплексах или парниках. Следует учитывать, что длина лианы может достигать 3 метров, что требует обязательной подвязки к опоре.

Культивация

Посев кивано на рассаду осуществляется во второй половине апреля. Предварительно семена замачиваются на сутки для размягчения кожуры. Затем их размещают в контейнерах с подготовленной почвосмесью на глубину 3 см, поливают и накрывают крышкой, пищевой пленкой или пакетом. Контейнеры открываются сразу после появления всходов.

Высадка кивано в грунт возможна при установлении среднесуточной температуры на уровне 12-15°С. Культура хорошо развивается как в теплице, так и на открытых грядках, предпочтительно на солнечных, защищенных от ветра участках.

В условиях теплицы нужно соблюдать расстояние между растениями и рядами около 40 см. При высадке в открытый грунт растения можно размещать в один ряд, например, вдоль ограждения, с интервалом 50-70 см. Для правильного формирования лианы требуется немедленная подвязка растений к опоре.

Полив кивано рекомендуется осуществлять теплой водой 2-3 раза в неделю. Подкормка проводится каждые 10 дней с чередованием органических удобрений (настой коровяка, трав или куриного помета) и комплексных минеральных удобрений. При избыточном развитии боковых плетей производится их прищипывание, а мужские цветки удаляются. Сбор завязей следует производить каждые 5-7 дней для стимуляции образования новых плодов.

Сорта кивано

Для культивирования в условиях России адаптирован только сорт кивано "Зеленый дракон". Он разработан специально для нашего климата, однако очень чувствителен к заморозкам.

