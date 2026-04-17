Океан из сине-голубых цветов: этот эффектный почвопокровник закроет пустые участки и избавит от сорняков
Океан из сине-голубых цветов: этот эффектный почвопокровник закроет пустые участки и избавит от сорняков

Опубликовано: 17 апреля 2026 19:16
 Проверено редакцией
Неприхотливый многолетник для сада

Существует множество неприхотливых растений, способных к самостоятельному росту без какого-либо вмешательства со стороны человека. Они идеально подходят для садоводов, не имеющих возможности уделять много времени уходу за участком. Ключевым аспектом является правильный выбор и посадка этих культур. Одним из таких растений является живучка (аюга).

Это растение эффективно заполняет свободные пространства в саду или покрывает открытые участки почвы под деревьями и кустарниками. Живучка прекрасно подходит для оформления садовых дорожек, клумб, а также для создания эстетичных бордюров. Существуют сорта живучки с пестрой листвой, которые очень повышают декоративность сада. Дополнительным преимуществом растения является его способность подавлять рост сорняков.

Живучка — это многолетнее почвопокровное растение, успешно растущее как в тени, так и на солнце. Она не требует частого полива и внесения удобрений. Живучка не проявляет агрессивного распространения, и при необходимости ее побеги легко удаляются.

«Живучка впечатляет своим обильным и ярким цветением, образуя целые поляны из сине-голубых цветов», – делится впечатлениями Ольга из Саратова.

Колосовидные соцветия почвопокровных растений гармонично дополняют декоративно-лиственные культуры. Этот цветок выгодно смотрится в сочетании с гейхерами и хостами, отмечает агроном Ксения Давыдова.

Автор:
Ксения Сафрыгина
