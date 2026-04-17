Заливаю курицу кефиром — и получаю ужин, который просят каждый день: мясо тает во рту

Рецептом ужина без суеты поделилась автор Дзен-канала "Дарья Стрелкова".
Ингредиенты:
куриные бёдра — 6-8 шт., кефир — около 500 мл, картофель — 6-8 шт., лук — 1-2 шт., чеснок — 2-3 зубчика, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, паприка — по вкусу
Приготовление
Сначала я промываю куриные бёдра и тщательно обсушиваю их бумажными полотенцами, затем перекладываю в глубокую миску. Добавляю мелко нарезанный лук, измельчённый чеснок, соль, перец и паприку — всё хорошо перемешиваю, чтобы специи равномерно распределились.
Заливаю курицу кефиром, ещё раз перемешиваю и оставляю мариноваться минимум на 30 минут. Если есть время, можно оставить на ночь — тогда мясо получится ещё нежнее.
Пока курица маринуется, очищаю картофель и нарезаю его дольками. Затем перекладываю картошку в оставшийся кефирный маринад и тщательно перемешиваю — он пропитает её вкусом и ароматом.
Форму для запекания слегка смазываю растительным маслом, выкладываю картофель вместе с заливкой, а сверху размещаю замаринованные куриные бёдра.
Отправляю в разогретую до 180°C духовку примерно на 50-70 минут до румяной корочки.
Примерное время приготовления: 1 час 30 минут
