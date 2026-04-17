Этот салат с курицей удивил даже меня: яркий вкус всего за 20 минут

Рецептом простого салата поделился автор Дзен-канала "Шеф-повар Василий Емельяненко".
Ингредиенты:
куриная грудка отварная 200 г, крабовые палочки 6 шт, болгарский перец 1 шт, помидор 1 шт, морковь небольшая 1 шт, яйцо варёное 1 шт, мягкий сыр 40 г, майонез по вкусу, соус чили по вкусу, соль, перец
Приготовление
Куриную грудку заранее отвариваю в подсоленной воде около 20 минут до мягкости, затем полностью остужаю. Перец, помидор, курицу и яйцо нарезаю мелким аккуратным кубиком.
Морковь натираю на мелкой тёрке — она добавляет лёгкую сладость и сочность. Сыр натираю на крупной тёрке. Крабовые палочки разбираю на волокна или нарезаю — как больше нравится.
Все ингредиенты перекладываю в миску, добавляю немного соли и перца. Затем кладу майонез и обязательно немного соуса чили — именно он даёт ту самую лёгкую пикантность, из-за которой салат кажется особенным.
Хорошо перемешиваю, чтобы соус равномерно распределился. Даю постоять 5-10 минут — за это время вкус становится более насыщенным.
Перед подачей можно украсить зеленью.
Примерное время приготовления: 20 минут
