Этот салат с курицей удивил даже меня: яркий вкус всего за 20 минут

Опубликовано: 17 апреля 2026 14:24
 Проверено редакцией
Быстро накрываю на стол и удивляю гостей вкусом.

Рецептом простого салата поделился автор Дзен-канала "Шеф-повар Василий Емельяненко".

Ингредиенты:

куриная грудка отварная 200 г, крабовые палочки 6 шт, болгарский перец 1 шт, помидор 1 шт, морковь небольшая 1 шт, яйцо варёное 1 шт, мягкий сыр 40 г, майонез по вкусу, соус чили по вкусу, соль, перец

Приготовление

Куриную грудку заранее отвариваю в подсоленной воде около 20 минут до мягкости, затем полностью остужаю. Перец, помидор, курицу и яйцо нарезаю мелким аккуратным кубиком.

Морковь натираю на мелкой тёрке — она добавляет лёгкую сладость и сочность. Сыр натираю на крупной тёрке. Крабовые палочки разбираю на волокна или нарезаю — как больше нравится.

Все ингредиенты перекладываю в миску, добавляю немного соли и перца. Затем кладу майонез и обязательно немного соуса чили — именно он даёт ту самую лёгкую пикантность, из-за которой салат кажется особенным.

Хорошо перемешиваю, чтобы соус равномерно распределился. Даю постоять 5-10 минут — за это время вкус становится более насыщенным.

Перед подачей можно украсить зеленью.

Примерное время приготовления: 20 минут

Ранее мы писали о том, как правильно нарезать морковь на плов.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
