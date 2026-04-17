Больше никакой тёрки: Повар раскрыл, как правильно нарезать морковь на плов - хитрость

Советы по приготовлению плова.

Приготовление вкусного плова - целое искусство, доступное не каждой хозяйке. Блюдо это восточное, потому использовать надо секреты местной кухни.

На канале "Практичные советы" рассказывают, как правильно нарезать морковь на плов, никакой терки использовать не будем.

Дело в том, что в классическом плове овощи должны быть не измельчены до состояния каши, а нарезаны достаточно крупными кусками, только так получается идеальное блюдо со сбалансированным вкусом.

Лук, морковь - это не маленькая добавка в плов, а полноценная составляющая плова. Рассказываем, как правильно нарезать морковь для этого блюда.

Берём 2-3 достаточно крупные морковки на кастрюлю плова, овощей должно быть много. Моем, очищаем, убираем "хвостики", а потом берём острый нож и приступаем к нарезке.

Сначала резать будем ломтиками, но не прямо, а по диагонали. Теперь получившиеся кусочки каждый режем на 3-4 длинные полоски.

Должна получиться нарезка как для корейкой моркови, но гораздо более крупная, длинные брусочки.

Лук также режем крупно и обязательно обжариваем на масле перед тем, как закладывать мясо, морковь и рис.

С чесноком во время приготовления настоящего плова тоже есть хитрость. Настоящие кулинары кладут его не в очищенном и нарезанном виде, а целую неочищенную головку.

Сделать это нужно, когда часть воды уже выпарится, а зернышки риса дойдут до половины готовности. Головку чеснока моем и кладём целиком под крышку на готовящийся рис.

Когда плов будет готов, чеснок уже успеет отдать блюду свой вкус и аромат, есть овощ не будем. А вот для украшения общего блюда с пловом головку использовать можно и нужно.

