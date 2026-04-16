Ловчие пояса - на помойку: для защиты плодовых деревьев от муравьев есть защита лучше - работает на все 100% Полезное
Салат с хрустящими баклажанами: рецепт-вкуснятина прямиком из ресторана Полезное
Вешаем на яблоню – и все лето бед не знаем: ни тли, ни муравьев – яблок нарастет тьма, будут крупными и сладкими Полезное
Второй круг Петербурга: «Автодор» строит скоростной объезд с мостом через Неву Город
Народные приметы на 18 апреля - день Федула Ветреника: на дождливое и холодное лето укажут эти суеверия Полезное
Ленивая картошка с грибами на ужин: секрет сливочной запеканки, которую сметают со стола

Опубликовано: 16 апреля 2026 20:55
 Проверено редакцией
Ленивая картошка с грибами на ужин: секрет сливочной запеканки, которую сметают со стола
Ленивая картошка с грибами на ужин: секрет сливочной запеканки, которую сметают со стола
Превращаем простые продукты в нежное, почти ресторанное блюдо с минимальными усилиями.

Рецептом запечённого картофеля с грибами в сливках поделился автор Дзен-канала "Кулинарный беспредел".

Ингредиенты:

картофель — 700-800 г, грибы (шампиньоны или лесные) — 300 г, лук — 1 шт., сливки 20-30% — 200 мл, чеснок — 1 зубчик, соль — по вкусу, чёрный молотый перец — по вкусу, мускатный орех — щепотка, твёрдый сыр — 50-70 г (по желанию), зелень — для подачи

Приготовление

Картофель очищаю и нарезаю тонкими кружочками — так он быстрее и равномернее пропекается. Грибы режу пластинками, лук — полукольцами или мелким кубиком.

Далее разогреваю сковороду и обжариваю лук до мягкости. Добавляю грибы и готовлю до тех пор, пока полностью не выпарится лишняя жидкость и не появится лёгкая румяность. В конце добавляю немного масла для более насыщенного вкуса и измельчённый чеснок — буквально на минуту, чтобы раскрыть аромат.

Теперь собираю блюдо. В форму для запекания выкладываю слоями картофель и грибную смесь. Каждый слой слегка солю и перчу.

Отдельно слегка подогреваю сливки и заливаю ими будущую запеканку. Добавляю щепотку мускатного ореха — он даёт тонкий сливочный аромат. При желании сверху можно добавить тёртый сыр.

Форму накрываю фольгой и отправляю в духовку, разогретую до 180°C, примерно на 45-50 минут. Затем фольгу снимаю и запекаю ещё 10-15 минут, чтобы появилась лёгкая золотистая корочка.

Готовое блюдо подаю прямо в форме или порционно, посыпав свежей зеленью.

Примерное время приготовления: 1 час

Ранее мы писали о том, как приготовить фарш, чтобы он был мягким.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
