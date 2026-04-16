Ленивая картошка с грибами на ужин: секрет сливочной запеканки, которую сметают со стола

Рецептом запечённого картофеля с грибами в сливках поделился автор Дзен-канала "Кулинарный беспредел".
Ингредиенты:
картофель — 700-800 г, грибы (шампиньоны или лесные) — 300 г, лук — 1 шт., сливки 20-30% — 200 мл, чеснок — 1 зубчик, соль — по вкусу, чёрный молотый перец — по вкусу, мускатный орех — щепотка, твёрдый сыр — 50-70 г (по желанию), зелень — для подачи
Приготовление
Картофель очищаю и нарезаю тонкими кружочками — так он быстрее и равномернее пропекается. Грибы режу пластинками, лук — полукольцами или мелким кубиком.
Далее разогреваю сковороду и обжариваю лук до мягкости. Добавляю грибы и готовлю до тех пор, пока полностью не выпарится лишняя жидкость и не появится лёгкая румяность. В конце добавляю немного масла для более насыщенного вкуса и измельчённый чеснок — буквально на минуту, чтобы раскрыть аромат.
Теперь собираю блюдо. В форму для запекания выкладываю слоями картофель и грибную смесь. Каждый слой слегка солю и перчу.
Отдельно слегка подогреваю сливки и заливаю ими будущую запеканку. Добавляю щепотку мускатного ореха — он даёт тонкий сливочный аромат. При желании сверху можно добавить тёртый сыр.
Форму накрываю фольгой и отправляю в духовку, разогретую до 180°C, примерно на 45-50 минут. Затем фольгу снимаю и запекаю ещё 10-15 минут, чтобы появилась лёгкая золотистая корочка.
Готовое блюдо подаю прямо в форме или порционно, посыпав свежей зеленью.
Примерное время приготовления: 1 час
