1 ложечку в фарш – и он нежнее паштета, при жарке не пересыхает – секрет китайских поваров

Из говяжьего фарша можно приготовить множество блюд: сделать котлеты, спагетти болоньезе, бургеры или начинку для лазаньи. Но есть одна проблема: при жарке фарш часто становится сухим и жёстким. Автор кулинарных книг и автор блога о кулинарии Наги Маэхаши раскрыла простой способ, как сделать фарш мягким. Этот секрет используют в китайских ресторанах, рассказывает эксперт. Он превращает даже недорогой фарш в невероятно нежное мясо.
Весь секрет — в добавлении обычной соды. Пищевая сода — слабощелочное вещество. Когда она попадает в мясо, то повышает уровень pH белков. Из-за этого белки меньше сжимаются при нагреве и не выталкивают влагу. Фарш остаётся сочным. Кроме того, из-за более высокого pH мясо быстрее подрумянивается и приобретает аппетитную золотистую корочку.
Как подготовить фарш, чтобы был мягким
На 500 г фарша понадобится 0,5–1 чайная ложка пищевой соды, но не больше.
- Выложите фарш в миску и посыпьте содой. Равномерно распределите руками или ложкой.
- Уберите в холодильник на 30–40 минут.
- Промокните фарш бумажным полотенцем, чтобы убрать соду с поверхности.
- Готовьте как обычно — жарьте, тушите, запекайте.
После такой простой обработки мясо получается значительно нежнее и сочнее, делится Наги Маэхаши. Метод подходит не только для фарша, но и для курицы, и для кусочков говядины, которые идут на жаркое.
Впрочем, многим российским хозяйкам секрет китайских поваров давно знаком. Например, на кулинарном сайте Альфия Н. рассказала, что использует его при приготовлении печени.
"Когда готовлю куриную и говяжью печень, посыпаю 1 ложку соды и даю постоять в холодильнике. Не засекала, где-то полчаса - час. Потом промываю через дуршлаг и тушу. Даже говяжья печень не горчит, а куриная просто нежнятина".
