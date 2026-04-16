Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Остались пасхальные яйца: Выбрасывать их не буду: Добавлю 2 продукта - получу намазку на хлеб Полезное
Ночная зарядка — дневной комфорт: 100 электробусов меняют общественный транспорт Петербурга Город
Важные правила ухода за чугунной сковородой: посуда не ржавеет и всегда выглядит как новая Полезное
В каких регионах РФ ожидаются заморозки на майских праздниках - коснется не только Урала: убирать теплые вещи еще рано Полезное
Снег в Петербурге растаял в цифрах: 18 пунктов побили зимний рекорд на 672 тыс. кубов Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

1 ложечку в фарш – и он нежнее паштета, при жарке не пересыхает – секрет китайских поваров

Опубликовано: 16 апреля 2026 14:43
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как правильно пожарить фарш

Из говяжьего фарша можно приготовить множество блюд: сделать котлеты, спагетти болоньезе, бургеры или начинку для лазаньи. Но есть одна проблема: при жарке фарш часто становится сухим и жёстким. Автор кулинарных книг и автор блога о кулинарии Наги Маэхаши раскрыла простой способ, как сделать фарш мягким. Этот секрет используют в китайских ресторанах, рассказывает эксперт. Он превращает даже недорогой фарш в невероятно нежное мясо.

Весь секрет — в добавлении обычной соды. Пищевая сода — слабощелочное вещество. Когда она попадает в мясо, то повышает уровень pH белков. Из-за этого белки меньше сжимаются при нагреве и не выталкивают влагу. Фарш остаётся сочным. Кроме того, из-за более высокого pH мясо быстрее подрумянивается и приобретает аппетитную золотистую корочку.

Как подготовить фарш, чтобы был мягким

На 500 г фарша понадобится 0,5–1 чайная ложка пищевой соды, но не больше.

  • Выложите фарш в миску и посыпьте содой. Равномерно распределите руками или ложкой.
  • Уберите в холодильник на 30–40 минут.
  • Промокните фарш бумажным полотенцем, чтобы убрать соду с поверхности.
  • Готовьте как обычно — жарьте, тушите, запекайте.

После такой простой обработки мясо получается значительно нежнее и сочнее, делится Наги Маэхаши. Метод подходит не только для фарша, но и для курицы, и для кусочков говядины, которые идут на жаркое.

Впрочем, многим российским хозяйкам секрет китайских поваров давно знаком. Например, на кулинарном сайте Альфия Н. рассказала, что использует его при приготовлении печени.

"Когда готовлю куриную и говяжью печень, посыпаю 1 ложку соды и даю постоять в холодильнике. Не засекала, где-то полчаса - час. Потом промываю через дуршлаг и тушу. Даже говяжья печень не горчит, а куриная просто нежнятина".

Ранее Городовой рассказал, как приготовить салат "Агата".

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью