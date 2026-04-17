Какое удобрение для герани важнее солнца: всего 2 подкормки за весну – и пеларгония выдает цветоносы пачками круглый год
Какое удобрение для герани важнее солнца: всего 2 подкормки за весну – и пеларгония выдает цветоносы пачками круглый год

Опубликовано: 17 апреля 2026 18:34
 Проверено редакцией
Какое удобрение для герани важнее солнца: всего 2 подкормки за весну – и пеларгония выдает цветоносы пачками круглый год
Какое удобрение для герани важнее солнца: всего 2 подкормки за весну – и пеларгония выдает цветоносы пачками круглый год
Чем подкормить герань весной

Весной герань просыпается и трогается в рост. Однако долгожданное цветение может так и не наступить, если не подкормить пеларгонию особыми средствами.

Когда можно подкармливать герань

Вносим удобрение сразу же, как только кустик выпустил свежие листочки. Весной понадобятся две подкормки: одна - для наращивания зеленой массы, вторая - для закладки цветоносов.

Важно! Герань не любит просторные горшки. Если дать ей слишком много места, она начнет "жировать", а цветов вы не дождетесь.

Первая подкормка

В апреле герани нужен азот. Этот элемент укрепляет стебель и корни, а также помогает быстро восстановиться после зимы. Для первой подкормки отлично подойдет нитрофоска.

Разведите 1/2 чайной ложки в 1 литре воды, перемешайте до полного растворения и поливайте строго под корень по влажной почве. На одно растение уйдет примерно по 100 мл раствора.

Вторая подкормка

Заметили, что герань выгоняет первые цветоносы? Значит, пора менять состав. Теперь азот убираем, а делаем ставку на калий и фосфор. Именно они отвечают за яркое и долгое цветение.

Разведите 1 чайную ложку сульфата калия в 1 литре воды и поливайте по полстакана под корень. Повторяйте эту подкормку каждые 2 недели.

Полезный совет: для полива и подкормок лучше брать отстоянную, дождевую или талую воду. Водопроводную тоже можно, но дайте ей постоять хотя бы сутки, советует опытный цветовод.

После таких подкормок герань взорвется цветением, а соседки будут заглядываться и спрашивать, в чем же ваш секрет.

Ранее "Городовой" рассказал, чем подкормить толстянку, чтобы она обросла новыми ветками и покрылась шапкой листьев.

Евгения Сухова
