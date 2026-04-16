Для насыщения листочков толстянке – обязательно: 1 шт. в воду – и суккулент мясистый и "жирненький", стал мощнее баобаба
Не хрупкая огуречная рассада, а крепкие бойцы: 5 простых лайфхаков для мощных растений от деда Егора Полезное
Список низкорослых томатов для дачи: Не потеряйте полезную шпаргалку, она - настоящий клад Полезное
Живу в Петербурге 17 лет, в 4 места больше ни ногой – локации, которые манят только туристов Полезное
Не только в Петергофе: где можно увидеть самые красивые фонтаны Санкт-Петербурга Вопросы о Петербурге
Когда ловить карася – утром, днем, вечером или ночью: запомните это раз и навсегда Полезное
Для насыщения листочков толстянке – обязательно: 1 шт. в воду – и суккулент мясистый и "жирненький", стал мощнее баобаба

Опубликовано: 16 апреля 2026 05:17
 Проверено редакцией
Чем подкормить толстянку, чтобы она обросла новыми ветками и покрылась шапкой листьев  

Толстянка считается символом достатка и пользуется популярностью у цветоводов. При этом взрослое "денежное дерево" в возрасте от 5-7 лет даже может порадовать цветением. Но иногда суккулент замирает в росте и все больше начинает походить на сухую палку. Как исправить ситуацию и добиться от толстянки новых веток, сочных листьев и даже белоснежных цветоносов, рассказал автор блога "Дачник-удачник" (18+).

Оптимальные условия для толстянки

Место

По словам эксперта, в первую очередь важно выбрать правильное место для крассулы. "Денежное дерево" нуждается в хорошем освещении. Но не следует ставить горошок на подоконник, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей на листья и ветки толстянки.

Грунт

"Денежное дерево" любит рыхлую, воздухо- и влагопроницаемую почву. В ее составе обязательно должен быть песок.

Полив

При этом толстянку ни в коем случае нельзя переливать. Она требует умеренного полива отстоянной водой комнатной температуры или даже теплее. Весной и летом крассулу нужно поливать 1 раз в 2-3 недели, а осенью и зимой – 1 раз в месяц.

Темпратура воздуха

Не стоит забывать, что "денежное дерево" – теплолюбивое растение, поэтому его нужно выращивать при температуре от +18 до +25 градусов. Если толстянка чересчур разрослась, ее необходимо пересадить.

Подкормки

Для наращивания новых веток, листьев и запуска цветения крассула нуждается в подкормках. Так, чтобы появились новые побеги, нужно залить 1 стакан молотой яичной скорлупы 3 литрами воды. Настоять 10 дней и поливать "денежное дерево" таким составом 1 раз в 1 месяц с середины апреля до середины августа. Осенью и зимой подкормки прекращают.

Кроме того, необходимо растворить 1 таблетку янтарной кислоты в 1 литре теплой воды и ежемесячно опрыскивать толстянку. Это простимулирует активный рост и даже цветение.

Ранее мы рассказывали, как еще можно запустить цветение у толстянки.

