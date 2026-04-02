100 г в воду – и толстянка покроется мощной шапкой листьев и пышным облаком цветов: идеальная весенняя подкормка

Каждый цветовод мечтает, чтобы толстянка активно выдавала новые ветки, сочные листья и даже зацвела. Но для этого крассуле требуются оптимальные условия и своевременные питательные подкормки. Какие именно, объяснил автор Дзен-канала Fermer.Blog (18+).
По словам эксперта, толстянка цветет только в зрелом возрасте, по достижении 7-10 лет. Молодые крассулы не цветут, но могут радовать побегами и сочными листьями. Но при соблюдении определенных условий:
- грунт должен быть рыхлым, воздухо- и влагопроницаемым с хорошим слоем дренажа;
- поливать толстянку нужно не чаще 1 раза в 10-14 дней и не очень обильно, перелива она не выносит;
- горшок должен быть довольно тесным, необольшого объема, чтобы силы шли не на освоение земляного кома, а на наращивание побегов и цветение;
- толстянка должна стоять на хорошо освещенном месте, но без попадания прямых солнечных лучей;
- пересаживать толстянку нужно 1 раз в 1 год в новый питательный грунт для суккулентов.
Подкормка для роста и цветения
Весной и летом крассула нуждается в ежемесячных подкормках. Они помогут ей накопить силы и уже осенью или зимой выпустить пышное облако цветов. Для приготовления питательной подкормки потребуется:
- древесная зола – 3 столовые ложки;
- молотая яичная скорлупа – 1 столовая ложка;
- глюкоза – 1 таблетка или 1 чайная ложка;
- кипяток – 1 литр.
В первую очередь нужно залить яичную скорлупу, золу и глюкозу кипятком. Все перемешать и оставить до остывания. Полученным удобрением полить толстянку под корень.
Как работает подкормка
Древесная зола содержит калий и фосфор, которые способствуют запуску цветения. Яичная скорлупа богата кальцием, обеспечивающим наращивание побегов. Глюкоза оздоравливает толстянку и дает энергию для роста.
"Еще одним советом, как заставить денежное дерево цвести, можно считать создание ему шоковых условий. Это может быть стресс от резкого понижения температуры до +10 градусов", – отметил эксперт.
Подкормка для новых веток
Кроме того, для пышной кроны толстянку можно подкормить раствором мела. Он богат кальцием, который стимулирует деление клеток, способствует росту корней и новых веток. Для приготовления удобрения достаточно развести 100 граммов мела без искусственных добавок в 1 литре теплой воды. Все размешать и полить толстянку чуть по влажному грунту.
