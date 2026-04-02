100 г в воду – и толстянка покроется мощной шапкой листьев и пышным облаком цветов: идеальная весенняя подкормка
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
При жарке рыбы больше не страдаю: 3 хитрости - и чешуя не летит по кухне Полезное
Ни трещин, ни сколов: как закрутить саморез и забить гвоздь в край доски без растрескивания древесины – 3 лайфхака Полезное
Апрель не проспите, иначе смородины не видать: чем опрыскать кусты, пока почки не распустились - 3 варианта Полезное
Трипсы сгорят в аду: Устраиваю им душ и совершаю ещё 3 действия Полезное
А вы знали, как приготовить мороженое за 1 минуту? Взбиваем 3 продукта - и готово Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

100 г в воду – и толстянка покроется мощной шапкой листьев и пышным облаком цветов: идеальная весенняя подкормка

Опубликовано: 2 апреля 2026 05:17
 Проверено редакцией
Legion-Media
Чем подкормить толстянку весной для наращивания листьев и цветения 

Каждый цветовод мечтает, чтобы толстянка активно выдавала новые ветки, сочные листья и даже зацвела. Но для этого крассуле требуются оптимальные условия и своевременные питательные подкормки. Какие именно, объяснил автор Дзен-канала Fermer.Blog (18+).

По словам эксперта, толстянка цветет только в зрелом возрасте, по достижении 7-10 лет. Молодые крассулы не цветут, но могут радовать побегами и сочными листьями. Но при соблюдении определенных условий:

  • грунт должен быть рыхлым, воздухо- и влагопроницаемым с хорошим слоем дренажа;
  • поливать толстянку нужно не чаще 1 раза в 10-14 дней и не очень обильно, перелива она не выносит;
  • горшок должен быть довольно тесным, необольшого объема, чтобы силы шли не на освоение земляного кома, а на наращивание побегов и цветение;
  • толстянка должна стоять на хорошо освещенном месте, но без попадания прямых солнечных лучей;
  • пересаживать толстянку нужно 1 раз в 1 год в новый питательный грунт для суккулентов.

Подкормка для роста и цветения

Весной и летом крассула нуждается в ежемесячных подкормках. Они помогут ей накопить силы и уже осенью или зимой выпустить пышное облако цветов. Для приготовления питательной подкормки потребуется:

  • древесная зола – 3 столовые ложки;
  • молотая яичная скорлупа – 1 столовая ложка;
  • глюкоза – 1 таблетка или 1 чайная ложка;
  • кипяток – 1 литр.

В первую очередь нужно залить яичную скорлупу, золу и глюкозу кипятком. Все перемешать и оставить до остывания. Полученным удобрением полить толстянку под корень.

Как работает подкормка

Древесная зола содержит калий и фосфор, которые способствуют запуску цветения. Яичная скорлупа богата кальцием, обеспечивающим наращивание побегов. Глюкоза оздоравливает толстянку и дает энергию для роста.

"Еще одним советом, как заставить денежное дерево цвести, можно считать создание ему шоковых условий. Это может быть стресс от резкого понижения температуры до +10 градусов", – отметил эксперт.

Подкормка для новых веток

Кроме того, для пышной кроны толстянку можно подкормить раствором мела. Он богат кальцием, который стимулирует деление клеток, способствует росту корней и новых веток. Для приготовления удобрения достаточно развести 100 граммов мела без искусственных добавок в 1 литре теплой воды. Все размешать и полить толстянку чуть по влажному грунту.

Ранее мы сообщали, какой подкормкой еще можно побаловать толстянку.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью