Не гибрид, а рекордсмен среди огурцов: зеленцы вяжет ведрами в любом регионе - и для теплицы, и для открытого грунта

Огурцы - универсальная культура. Ее плоды можно потреблять как в свежем виде, так и готовить из них консервации, заготовки на зиму. Растения довольно неприхотливы, однако к выбору сорта лучше подойти серьезно, считает эксперт портала "Семена на заказ".

Один из урожайных представителей "пупырчатых" - гибрид "Детки на ветке F1". Его плоды порадуют своим насыщенным ароматом и превосходным вкусом. Выращивать его, по мнению опытных огородников, одно удовольствие, ведь он не только щедро одаривает урожаем (до 11 кг с квадратного метра), но и выглядит очень декоративно благодаря своей пышной зелени.

Огурчики формируются дружными пучками, по 2-3 штучки в каждом листовом пазухе. После сбора их можно смело отправлять в банки для засолки и маринования, а также наслаждаться ими в свежем виде. Плоды имеют приятную цилиндрическую форму, покрыты мелкими бугорками, плотные и хрустящие внутри, без намека на горечь и пустот. Вес каждого огурчика составляет от 80 до 110 граммов.

Агротехника

Семена этого гибрида можно предварительно вырастить на рассаду, но они также отлично прорастают и непосредственно в открытом грунте. Если вы решили заняться рассадой, позаботьтесь о том, чтобы к моменту высадки в грунт растениям было около 30 дней. Для тех, кто предпочитает тепличные огурчики, рекомендуется высаживать 2-3 растения на квадратный метр. Каждому растению потребуется опора в виде шпалеры, а также формирование одного основного стебля.

Личный опыт дачника

"Превосходный гибрид. Урожайный, стойкий. Вкусовые качества зеленцов отличные. Готовлю из них соленья и угощаю семью свежими салатиками", - поделилась Василиса из Санкт-Петербурга.

