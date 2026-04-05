Каким будет лето-2026: жарким или дождливым – подскажет народная примета погоды на 6 апреля

В народном календаре 6 апреля отмечено как Артемонов день или "Дери полоз". На Руси в это время весна полностью вступала в свои права, поэтому те, кто еще не перешел с саней на телегу, рисковали "ободрать полозья". Именно отсюда пошло народное название дня – "Дери полоз". 6 апреля изобиловало поверьями и приметами, по которым наши предки узнавали погоду, в том числе на предстоящее лето.
Народные приметы погоды на 6 апреля
- Ночи стоят теплые – весна будет дружной.
- Если пошел дождь, то ждите богатого урожая зерновых и сочной травы для сенокоса.
- Выпал снег – уродится гречиха.
- Если поет жаворонок, то дни будут теплыми и погожими, а если – зяблик, то похолодает.
- Утром стелется густой туман – к дождливому, но урожайному лету.
- Если 6 апреля очень жарко, то ждите заморозков.
- Снег полностью растаял – больше не ляжет.
- Если береза "плачет", выделяя много сока, то лето будет жарким.
Что можно и нужно делать в Артемонов день
На Руси в этот день было принято разводить костры и обходить дома кругами, чтобы отпугнуть нечисть.
Наши предки старались 6 апреля переделать все дела, чтобы наутро 7 апреля, в Благовещение, не согрешить работой.
Ужинать было принято строго в кругу семьи. В гости в этот день не ходили, чтобы не "прозевать" удачу и благополучие.
В церквях освещали семена, чтобы урожай был богатым, а затем оставались в храмах на всенощную службу. Наши предки верили, что если девушка простоит в церкви всю ночь, то уже скоро встретит прекрасного спутника.
Что запрещено делать 6 апреля
В Артемонов день нельзя было заниматься рукоделием и вязать узлы, чтобы не запутаться в своей жизни.
Запрещалось жадничать и мечтать о прибыли. Считалось, что это, наоборот, приведет к финансовым потерям.
Не было принято и развешивать белье во дворах, чтобы на него не навели порчу. Наши предки были уверены, что в преддверии 7 апреля нечисть особенно активна.
