Бросаю ветку фикуса в воду - и через 5 дней она вся в корнях: самый простой способ получить новое растение, приживаемость 100%

Фикус каучуконосный – настоящий хит среди комнатных растений. Его популярность очевидна. Родом из Индии и Индонезии, где он почитается как священное растение, символ семейного благополучия и домашнего уюта, зеленый питомец до сих пор привлекает символизмом и красотой, пишет портал "Антонов сад".
Как легко получить новое растение из взрослого фикуса каучуконосного?
Самый простой и распространенный способ размножить это растение – использовать черенки. Они при правильном подходе превратятся в самостоятельные фикусы достаточно быстро.
1. Подготовьте черенок. Аккуратно срежьте часть стебля длиной 10-15 сантиметров. Это может быть как верхушка, так и боковой побег. Срез лучше делать под углом.
2. Промойте срез. Чтобы млечный сок, который выделяется из ранки, не заблокировал дальнейшее развитие, место среза нужно либо промыть под теплой водой, либо подержать в ней пару часов.
3. Подготовьте стебель. Удалите нижние листья, если они есть. На нижней части стебля сделайте несколько вертикальных надрезов – это поможет растению лучше укорениться.
4. Укоренение. Поместите подготовленный черенок в небольшую емкость с водой. Для создания парникового эффекта можно накрыть его сверху обрезанной пластиковой бутылкой или полиэтиленовым пакетом. Остается только запастись терпением и ждать появления корешков. Обычно это занимает от трех до четырех недель. Нельзя забывать подливать в емкость воду, иначе растение не укоренится.
Личный опыт цветовода
"Процедура размножения фикуса черенками довольна проста. Растение неприхотливо, поэтому при минимальном уходе оно способно дать корешки. После их появления важно фикус пересадить в питательный грунт", - поделилась Оксана из Воронежа.
