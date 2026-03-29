После схода снега туе - сразу же: 1 ложка в ведро - и никакой желтизны, срочная реанимация

Как реанимировать тую после зимовки

Весна – время пробуждения природы, но для многих садоводов она омрачается печальным зрелищем. Некогда зеленые туи покрываются желтой или даже бурой хвоей. Это явление, к сожалению, не редкость и его причины часто кроются в неправильной зимовке и ошибках при «выходе из спячки».

Но не спешите отчаиваться! Существуют экстренные меры, которые помогут быстро и эффективно вернуть хвойникам здоровье и прежний декоративный вид, считает агроном и эксперт блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова.

Лимонная кислота как срочная реанимация

Для быстрого восстановления и ускорения усвоения питательных веществ из почвы можно использовать раствор лимонной кислоты. Он помогает подкислить грунт, что особенно полезно для туй, предпочитающих слабокислую или нейтральную среду. Просто растворите 1 чайную ложку лимонной кислоты в 10 литрах воды и полейте хвойники этим концентратом под корень после схода снега. Лимонная кислота также способствует лучшему усвоению железа, что предотвращает хлороз (пожелтение хвои).

Личный опыт садовода

"Лимонная кислота хороша для подкормки туи. Однако важно быть осторожными! Не используйте слишком концентрированный раствор и не применяйте его слишком часто, чтобы не навредить корневой системе. При правильном использовании такая подкормка станет отличным средством для реанимации туи после зимы", - считает Арсений из Москвы.

