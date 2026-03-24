По последнему снегу клубнике - обязательно: 1 стакан в междоузлие - и ягод летом не счесть

Агроном назвал важную подкормку для клубники ранней весной

Весна – это время пробуждения природы и, конечно же, клубники. Эта ягода – настоящая королева сада. Поэтому чтобы она порадовала летом щедрым урожаем сладких и ароматных плодов, ей нужна забота. Именно весной закладывается фундамент будущего плодоношения. От того, насколько правильно дачник позаботся о кустиках, зависит их здоровье, размер и вкус ягод, считает эксперт канала "На даче у деда Егора". Весенний уход – это целый комплекс мероприятий: от стрижки и полива до защиты от незваных гостей и подкормки.

Важная подкормка для клубники в марте

Отлично с ролью стимулятора роста для клубники после таяния снега справится коровяк. Точнее настой на его основе. Готовится он просто: смешайте одну часть навоза с десятью частями воды и оставьте смесь настаиваться на неделю. Перед тем, как поливать клубнику, добавьте в ведро с настоем стакан древесной золы.

Зола – это настоящий кладезь калия и микроэлементов, а еще она помогает поддерживать оптимальный уровень кислотности почвы. Такой питательный раствор эксперт рекомендует вносить не прямо под кусты, а в междурядья, чтобы полезные вещества равномерно распределялись по всей площади, питая корневую систему.

Личный опыт садоводов

"Я, как и многие садоводы, предпочитаю проверенные временем методы. Один из моих любимых – это подкормка настоем коровяка. Работает удобрение отлично. Ягодами каждый год одариваю родственников и соседей", - рассказала Алена из Минска.

"Такая подкормка – это не просто удобрение, это целый ритуал, который я повторяю дважды за весну: первый раз, когда клубника только начинает активно расти, и второй – перед самым цветением. Это позволяет растениям набрать силу, сформировать крепкие цветоносы и заложить основу для крупных, сочных ягод. После такой "витаминной бомбы" кусты буквально преображаются: листья становятся насыщенно-зелеными, крепкими, а сами растения выглядят здоровыми и полными жизненной энергии", - поделилась опытом Александра из Орла.

Ранее портал "Городовой" рассказал про ключевую подкормку томатов на этапе рассады.



