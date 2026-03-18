После 18 марта рассаде томатов - важнее фитолампы: 2 ложки под корень - и всходы попрут как ракеты в космос, крепкие, коренастые
После 18 марта рассаде томатов - важнее фитолампы: 2 ложки под корень - и всходы попрут как ракеты в космос, крепкие, коренастые

Опубликовано: 18 марта 2026 17:07
 Проверено редакцией
Как поддержать томаты на этапе рассады для быстрого роста 

Правильный уход за рассадой томатов – залог успешного развития культуры. Особое внимание стоит уделить поливу, ведь от качества воды напрямую зависит, насколько крепкими и здоровыми вырастут сеянцы, считают эксперты портала "Огород". Неправильный выбор жидкости может замедлить рост, а в худшем случае – привести к гибели нежных ростков. Чтобы избежать таких неприятностей, важно обеспечить растениям "правильное питание".

На стадии активного роста рассады особую ценность представляет талая вода. Ее также называют снежницей или "живой" водой, и это не случайно. Считается, что полив такой жидкостью стимулирует рост растений, ускоряет их развитие и способствует обильному плодоношению в будущем.

В чем польза талой воды для рассады томатов

Одно из ключевых преимуществ талой воды – ее мягкость и высокое содержание кислорода. Он играет важную роль в жизнедеятельности корневой системы, способствуя ее правильному функционированию.

Свежеприготовленная талая вода сохраняет свои полезные свойства в течение некоторого времени. Поэтому, если в вашем регионе еще есть снег, не упустите возможность запастись этой живительной влагой. Однако стоит учесть, что в регионах с редкими снегопадами или вблизи промышленных зон, где снег может быть загрязнен, использование талой воды может быть нецелесообразным.

Рекомендации по поливу

Применяйте талую воду для полива один раз в неделю. Использовать необходимо в определенном объеме - 1-2 столовые ложки под каждое растение.

Личный опыт дачника

"Талая вода - незаменимое средство для полива рассады. Ее любят не только томаты, но и перцы, баклажаны, цветы. Обязательно нужно использовать исключительно чистый снег из чистых мест. Важно, чтобы он растаял самостоятельно без использования микроволновки", - поделилась опытом Ольга из Нижнего Новгорода.

Ранее портал "Городовой" рассказал про сроки посева однолетних георгинов на распаду.

Автор:
Татьяна Идулбаева
